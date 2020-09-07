https://ria.ru/20200907/ryazan-1576900026.html

Рязанская область нацелена на подготовку специалистов IT-сферы

Рязанская область нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики региона, заявил в понедельник губернатор Николай Любимов в... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T20:11

2020-09-07T20:11

2020-09-07T22:03

рязанская область

николай любимов

владимир путин

рязанская область

общество

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<strong>РЯЗАНЬ, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанская область</a> нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики региона, заявил в понедельник губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> в ходе посещения центра цифрового образования "IT-куб".Центр теперь будет располагаться в реконструированном здании на улице <a href="http://ria.ru/location_Dzerzhinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дзержинского</a>. По данным облправительства, на ремонт учреждения дополнительного образования было выделено 76,5 миллиона рублей из областного бюджета. В рамках проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" привлечено 12 миллионов рублей на приобретение самого современного оборудования.Губернатор осмотрел площадки центра, где уже с 15 сентября начнется обучение детей в возрасте 5-17 лет. По дополнительным образовательным программам на базе "IT-куба" ежегодно бесплатно будут заниматься более 500 ребят. Среди предлагаемых тематических курсов - программирование, мобильные разработки, алгоритмика, основы системного администрирования, кибергигиена.Губернатор отметил, что обучение детей в центре предполагает реализацию совместных проектов с ведущими федеральными и региональными компаниями и предприятиями реального сектора экономики, вузами, средними специальными учебными заведениями."Мы нацелены на подготовку высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики региона. Национальный проект предоставляет для этого уникальные возможности. Президентом (России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>) поставлена задача - сделать Россию одной из ведущих цифровых держав. Безусловно, подобные учреждения будут создаваться и в дальнейшем, в том числе в районах области", - заявил глава региона.

https://ria.ru/20200819/1576003393.html

https://ria.ru/20200901/konkurentsiya-1576583928.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, владимир путин, рязанская область, общество