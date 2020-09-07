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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20200907/ryazan-1576900026.html
Рязанская область нацелена на подготовку специалистов IT-сферы
Рязанская область нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики региона, заявил в понедельник губернатор Николай Любимов в... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T20:11
2020-09-07T22:03
рязанская область
николай любимов
владимир путин
рязанская область
общество
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<strong>РЯЗАНЬ, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанская область</a> нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики региона, заявил в понедельник губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> в ходе посещения центра цифрового образования "IT-куб".Центр теперь будет располагаться в реконструированном здании на улице <a href="http://ria.ru/location_Dzerzhinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дзержинского</a>. По данным облправительства, на ремонт учреждения дополнительного образования было выделено 76,5 миллиона рублей из областного бюджета. В рамках проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" привлечено 12 миллионов рублей на приобретение самого современного оборудования.Губернатор осмотрел площадки центра, где уже с 15 сентября начнется обучение детей в возрасте 5-17 лет. По дополнительным образовательным программам на базе "IT-куба" ежегодно бесплатно будут заниматься более 500 ребят. Среди предлагаемых тематических курсов - программирование, мобильные разработки, алгоритмика, основы системного администрирования, кибергигиена.Губернатор отметил, что обучение детей в центре предполагает реализацию совместных проектов с ведущими федеральными и региональными компаниями и предприятиями реального сектора экономики, вузами, средними специальными учебными заведениями."Мы нацелены на подготовку высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики региона. Национальный проект предоставляет для этого уникальные возможности. Президентом (России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>) поставлена задача - сделать Россию одной из ведущих цифровых держав. Безусловно, подобные учреждения будут создаваться и в дальнейшем, в том числе в районах области", - заявил глава региона.
https://ria.ru/20200819/1576003393.html
https://ria.ru/20200901/konkurentsiya-1576583928.html
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николай любимов, владимир путин, рязанская область, общество

Рязанская область нацелена на подготовку специалистов IT-сферы

20:11 07.09.2020 (обновлено: 22:03 07.09.2020)
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© Фото : Пресс-служба губернатора Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов посетил центр цифрового образования "IT-куб"
Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил центр цифрового образования IT-куб - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : Пресс-служба губернатора Рязанской области
РЯЗАНЬ, 7 сен - РИА Новости. Рязанская область нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики региона, заявил в понедельник губернатор Николай Любимов в ходе посещения центра цифрового образования "IT-куб".
Центр теперь будет располагаться в реконструированном здании на улице Дзержинского. По данным облправительства, на ремонт учреждения дополнительного образования было выделено 76,5 миллиона рублей из областного бюджета. В рамках проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" привлечено 12 миллионов рублей на приобретение самого современного оборудования.
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Губернатор осмотрел площадки центра, где уже с 15 сентября начнется обучение детей в возрасте 5-17 лет. По дополнительным образовательным программам на базе "IT-куба" ежегодно бесплатно будут заниматься более 500 ребят. Среди предлагаемых тематических курсов - программирование, мобильные разработки, алгоритмика, основы системного администрирования, кибергигиена.
"Работа "IT-куба" направлена на приобщение ребят к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, профессиональную ориентацию. Для нас очень важно развивать интерес детей к современным профессиям, которые сейчас очень востребованы и будут востребованы в будущем", - сказал Любимов.
Губернатор отметил, что обучение детей в центре предполагает реализацию совместных проектов с ведущими федеральными и региональными компаниями и предприятиями реального сектора экономики, вузами, средними специальными учебными заведениями.
"Мы нацелены на подготовку высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики региона. Национальный проект предоставляет для этого уникальные возможности. Президентом (России Владимиром Путиным) поставлена задача - сделать Россию одной из ведущих цифровых держав. Безусловно, подобные учреждения будут создаваться и в дальнейшем, в том числе в районах области", - заявил глава региона.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 15:42
Мишустин заявил о высокой конкуренции в сфере IT
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовВладимир ПутинРязанская областьОбщество
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