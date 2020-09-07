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https://ria.ru/20200907/ritchie-1576772477.html
Джейсон Стейтем спасет мир от смертоносного оружия в новой ленте Гая Ричи
Джейсон Стейтем сыграет главную роль в шпионском триллере "Пять глаз", который снимет Гай Ричи, сообщает Variety. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T06:49
2020-09-07T06:49
культура
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Джейсон Стейтем сыграет главную роль в шпионском триллере "Пять глаз", который снимет Гай Ричи, <a href="https://variety.com/2020/film/festivals/jason-statham-guy-ritchie-five-eyes-1234758737/" target="_blank">сообщает</a> Variety. Сценаристы проекта: Айван Эткинсон и Марн Дэвис.Стейтем сыграет агента, которого вербует международная разведслужба "Пять глаз", чтобы он предотвратил сделку по продаже смертоносного оружия, нарушающую мировой порядок. Его партнером в этом задании становится эксперт ЦРУ в области высоких технологий. Вместе им предстоит выследить миллиардера – торговца оружием. Съемки ленты начнутся уже в октябре. Гай Ричи выступит также продюсером проекта, который взяли в работу студии Miramax и STXfilms. "Джейсон имеет огромный вес в киномире, а в паре с Гаем Ричи им нет равных", — заявил Адам Фогельсон из STXfilms. Стейтем уже снимался у Гая Ричи в фильмах "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер". Последней их совместной рабой стал фильм "Инкассаторский грузовик", выход которого на экраны ожидается в начале следующего года.
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кино и сериалы, новости культуры

Джейсон Стейтем спасет мир от смертоносного оружия в новой ленте Гая Ричи

06:49 07.09.2020
7629
© AP Photo / Invision/Evan Agostini/AFP/Getty Images/Kevin WinterДжейсон Стейтем/Гай Рич
Джейсон Стейтем/Гай Рич - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Invision/Evan Agostini/AFP/Getty Images/Kevin Winter
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Джейсон Стейтем сыграет главную роль в шпионском триллере "Пять глаз", который снимет Гай Ричи, сообщает Variety.
Сценаристы проекта: Айван Эткинсон и Марн Дэвис.
Стейтем сыграет агента, которого вербует международная разведслужба "Пять глаз", чтобы он предотвратил сделку по продаже смертоносного оружия, нарушающую мировой порядок. Его партнером в этом задании становится эксперт ЦРУ в области высоких технологий. Вместе им предстоит выследить миллиардера – торговца оружием.
Съемки ленты начнутся уже в октябре.
Гай Ричи выступит также продюсером проекта, который взяли в работу студии Miramax и STXfilms.
"Джейсон имеет огромный вес в киномире, а в паре с Гаем Ричи им нет равных", — заявил Адам Фогельсон из STXfilms.
Стейтем уже снимался у Гая Ричи в фильмах "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер". Последней их совместной рабой стал фильм "Инкассаторский грузовик", выход которого на экраны ожидается в начале следующего года.
Кадр из фильма Джентльмены - РИА Новости, 1920, 13.02.2020
13 февраля, 08:00Культура
"Джентльмены" не говорят о деньгах. Они их делают. Премьера Гая Ричи
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