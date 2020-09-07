https://ria.ru/20200907/ritchie-1576772477.html

Джейсон Стейтем спасет мир от смертоносного оружия в новой ленте Гая Ричи

Джейсон Стейтем сыграет главную роль в шпионском триллере "Пять глаз", который снимет Гай Ричи, сообщает Variety. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T06:49

2020-09-07T06:49

2020-09-07T06:49

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Джейсон Стейтем сыграет главную роль в шпионском триллере "Пять глаз", который снимет Гай Ричи, <a href="https://variety.com/2020/film/festivals/jason-statham-guy-ritchie-five-eyes-1234758737/" target="_blank">сообщает</a> Variety. Сценаристы проекта: Айван Эткинсон и Марн Дэвис.Стейтем сыграет агента, которого вербует международная разведслужба "Пять глаз", чтобы он предотвратил сделку по продаже смертоносного оружия, нарушающую мировой порядок. Его партнером в этом задании становится эксперт ЦРУ в области высоких технологий. Вместе им предстоит выследить миллиардера – торговца оружием. Съемки ленты начнутся уже в октябре. Гай Ричи выступит также продюсером проекта, который взяли в работу студии Miramax и STXfilms. "Джейсон имеет огромный вес в киномире, а в паре с Гаем Ричи им нет равных", — заявил Адам Фогельсон из STXfilms. Стейтем уже снимался у Гая Ричи в фильмах "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер". Последней их совместной рабой стал фильм "Инкассаторский грузовик", выход которого на экраны ожидается в начале следующего года.

https://ria.ru/20200213/1564622741.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры