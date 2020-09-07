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https://ria.ru/20200907/rekomendatsiya-1576902270.html
Бывший следователь рассказал, чего Ефремову нельзя делать в колонии
Бывший следователь по особо важным делам СК, ныне адвокат и писатель Андрей Гривцов дал ряд рекомендаций актеру Михаилу Ефремову на случай, если тому дадут... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T21:23
2020-09-07T22:06
дтп с участием михаила ефремова
андрей гривцов
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Бывший следователь по особо важным делам <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, ныне адвокат и писатель <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Grivcov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Гривцов</a> дал ряд рекомендаций актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> на случай, если тому дадут реальный срок за смертельное ДТП."Я пойду от обратного и посоветую, чего точно не стоит делать", — сказал он в беседе с "<a href="https://www.mk.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Московским комсомольцем</a>". Гривцов заявил, что в местах лишения свободы лучше не конфликтовать с соседями и администрацией. Нельзя избегать работы, а также вести себя заносчиво, отгораживаться от других заключенных, хвастаться своим достатком. Кроме того, собеседник газеты призвал актера быть внимательным к собственному здоровью и не считать, что жизнь закончена из-за заключения. Дело ЕфремоваВечером 8 июня Михаил Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.
https://ria.ru/20200907/sovet-1576884289.html
https://ria.ru/20200906/efremov-1576840187.html
Если бы при первом нарушении езды в нетрезвом виде сразу забрали права лет на 10, то курьер бы остался жив и Ефремова бы не судили
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, андрей гривцов, михаил ефремов, происшествия

Бывший следователь рассказал, чего Ефремову нельзя делать в колонии

21:23 07.09.2020 (обновлено: 22:06 07.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бывший следователь по особо важным делам СК, ныне адвокат и писатель Андрей Гривцов дал ряд рекомендаций актеру Михаилу Ефремову на случай, если тому дадут реальный срок за смертельное ДТП.
"Я пойду от обратного и посоветую, чего точно не стоит делать", — сказал он в беседе с "Московским комсомольцем".
Гривцов заявил, что в местах лишения свободы лучше не конфликтовать с соседями и администрацией. Нельзя избегать работы, а также вести себя заносчиво, отгораживаться от других заключенных, хвастаться своим достатком.
Кроме того, собеседник газеты призвал актера быть внимательным к собственному здоровью и не считать, что жизнь закончена из-за заключения.
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 15:51
Криминальный авторитет дал совет Ефремову

Дело Ефремова

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.
Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 14:31
Ефремов спрогнозировал приговор суда
573324110
Обсудить 3
ДТП с участием Михаила ЕфремоваАндрей ГривцовМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Если бы при первом нарушении езды в нетрезвом виде сразу забрали права лет на 10, то курьер бы остался жив и Ефремова бы не судили
7 сентября, 21:44
Dimon ТрамповDimon Трампов
1010000
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