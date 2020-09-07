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https://ria.ru/20200907/rebenok-1576900275.html
У солиста 5sta Family умерла новорожденная дочь
Солист 5sta Family Валерий Ефремов сообщил о смерти новорожденной дочери. Об этом он рассказал в инстаграме. РИА Новости, 07.09.2020
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культура
5sta family
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Солист <a href="https://ria.ru/organization_5sta-family/" target="_blank">5sta Family</a> Валерий Ефремов сообщил о смерти новорожденной дочери. Об этом он рассказал в <a href="https://www.instagram.com/c0olb/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a>."Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные девять с половиной дней в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно — быть родителями", — написал он. Артист не раскрыл причину смерти ребенка. Он добавил к посту короткое стихотворение, посвященное девочке: "Мое невесомое счастье, сожмется весь мир в одночасье, смешаются счастье и горе, пусть говорят — шансов нет, мы поборемся". После публикации записи музыкант ограничил доступ к своей странице.
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60
5sta family, шоу-бизнес

У солиста 5sta Family умерла новорожденная дочь

20:25 07.09.2020 (обновлено: 22:10 07.09.2020)
4283
© РИА Новости / Алексей ФилипповУчастники группы 5sta family Валерий Ефремов
Участники группы 5sta family Валерий Ефремов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Участники группы 5sta family Валерий Ефремов . Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Солист 5sta Family Валерий Ефремов сообщил о смерти новорожденной дочери. Об этом он рассказал в инстаграме.
"Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные девять с половиной дней в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно — быть родителями", — написал он.
Артист не раскрыл причину смерти ребенка.
Он добавил к посту короткое стихотворение, посвященное девочке: "Мое невесомое счастье, сожмется весь мир в одночасье, смешаются счастье и горе, пусть говорят — шансов нет, мы поборемся".
После публикации записи музыкант ограничил доступ к своей странице.
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 14.04.2020
14 апреля, 09:39
Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребенка
12110138
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