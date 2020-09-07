https://ria.ru/20200907/razvod-1576872347.html
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о разводе с Аллой Пугачевой. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:27
2020-09-07T13:27
2020-09-07T13:54
культура
стиль жизни
шоу-бизнес
максим галкин
филипп киркоров
алла пугачева
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Юморист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a> прокомментировал слухи о разводе с <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллой Пугачевой</a>.Артист опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CEzLiHAnmZ2/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> совместное селфи с супругой, на котором он улыбается, а певица показывает язык.Ранее некоторые СМИ сообщили, что звездная пара тайно оформила развод. Бывший муж Пугачевой <a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Филипп Киркоров</a> отказался комментировать эту информацию, назвав обсуждение чужой личной жизни неприличным.
https://ria.ru/20200827/pugacheva-1576361902.html
Егор Панкратов
Сам сыграю, сам спою, самому понравится....... Придумывают себе поводы что бы о них не забыли.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, шоу-бизнес, максим галкин, филипп киркоров, алла пугачева