https://ria.ru/20200907/razvod-1576872347.html

Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой

Юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о разводе с Аллой Пугачевой. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:27

2020-09-07T13:27

2020-09-07T13:54

культура

стиль жизни

шоу-бизнес

максим галкин

филипп киркоров

алла пугачева

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Юморист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a> прокомментировал слухи о разводе с <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллой Пугачевой</a>.Артист опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CEzLiHAnmZ2/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> совместное селфи с супругой, на котором он улыбается, а певица показывает язык.Ранее некоторые СМИ сообщили, что звездная пара тайно оформила развод. Бывший муж Пугачевой <a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Филипп Киркоров</a> отказался комментировать эту информацию, назвав обсуждение чужой личной жизни неприличным.

https://ria.ru/20200827/pugacheva-1576361902.html

Егор Панкратов Сам сыграю, сам спою, самому понравится....... Придумывают себе поводы что бы о них не забыли. 21

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, шоу-бизнес, максим галкин, филипп киркоров, алла пугачева