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https://ria.ru/20200907/razvod-1576872347.html
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о разводе с Аллой Пугачевой. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:27
2020-09-07T13:54
культура
стиль жизни
шоу-бизнес
максим галкин
филипп киркоров
алла пугачева
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Юморист <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a> прокомментировал слухи о разводе с <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллой Пугачевой</a>.Артист опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CEzLiHAnmZ2/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> совместное селфи с супругой, на котором он улыбается, а певица показывает язык.Ранее некоторые СМИ сообщили, что звездная пара тайно оформила развод. Бывший муж Пугачевой <a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Филипп Киркоров</a> отказался комментировать эту информацию, назвав обсуждение чужой личной жизни неприличным.
https://ria.ru/20200827/pugacheva-1576361902.html
Сам сыграю, сам спою, самому понравится....... Придумывают себе поводы что бы о них не забыли.
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стиль жизни, шоу-бизнес, максим галкин, филипп киркоров, алла пугачева

Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой

13:27 07.09.2020 (обновлено: 13:54 07.09.2020)
7527
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным перед премьерой нового фильма режиссера Никиты Михалкова "Солнечный удар" в Москве
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным перед премьерой нового фильма режиссера Никиты Михалкова Солнечный удар в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о разводе с Аллой Пугачевой.
Артист опубликовал в инстаграме совместное селфи с супругой, на котором он улыбается, а певица показывает язык.

"Не дождетесь, сплетники", — написал Галкин.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что звездная пара тайно оформила развод. Бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров отказался комментировать эту информацию, назвав обсуждение чужой личной жизни неприличным.
Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
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Обсудить 7
КультураСтиль жизниШоу-бизнесМаксим ГалкинФилипп КиркоровАлла Пугачева
Популярные комментарии
Сам сыграю, сам спою, самому понравится....... Придумывают себе поводы что бы о них не забыли.
7 сентября, 13:32
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
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