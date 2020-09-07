https://ria.ru/20200907/putin-1576877192.html

Путин обсудил с врио главы Калужской области состояние автопрома

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Калужской области Владиславом Шапшой попросил его доложить, как чувствует... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:24

2020-09-07T14:24

2020-09-07T14:24

владимир путин

калужская область

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с временно исполняющим обязанности главы Калужской области Владиславом Шапшой попросил его доложить, как чувствует себя автомобильная отрасль в регионе с учетом того, что в период пандемии она несет убытки.Путин в понедельник провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с Шапшой."Владислав Валерьевич, <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужская область</a> у нас по многим показателям традиционно находится в передовиках. Но сейчас в условиях пандемии, конечно, одна из ключевых отраслей – автомобилестроительная отрасль – испытывает определенные трудности", - сказал Путин.Обращаясь к врио губернатора, он попросил также рассказать, как в целом чувствует себя экономика и какова ситуация в социальной сфере.

https://ria.ru/20200903/rosatom-1576703237.html

https://ria.ru/20200609/1572710976.html

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калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, калужская область, экономика