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https://ria.ru/20200907/putin-1576877192.html
Путин обсудил с врио главы Калужской области состояние автопрома
Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Калужской области Владиславом Шапшой попросил его доложить, как чувствует... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:24
2020-09-07T14:24
владимир путин
калужская область
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с временно исполняющим обязанности главы Калужской области Владиславом Шапшой попросил его доложить, как чувствует себя автомобильная отрасль в регионе с учетом того, что в период пандемии она несет убытки.Путин в понедельник провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с Шапшой."Владислав Валерьевич, <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужская область</a> у нас по многим показателям традиционно находится в передовиках. Но сейчас в условиях пандемии, конечно, одна из ключевых отраслей – автомобилестроительная отрасль – испытывает определенные трудности", - сказал Путин.Обращаясь к врио губернатора, он попросил также рассказать, как в целом чувствует себя экономика и какова ситуация в социальной сфере.
https://ria.ru/20200903/rosatom-1576703237.html
https://ria.ru/20200609/1572710976.html
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калужская область
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владимир путин, калужская область, экономика

Путин обсудил с врио главы Калужской области состояние автопрома

14:24 07.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Калужской области Владиславом Шапшой попросил его доложить, как чувствует себя автомобильная отрасль в регионе с учетом того, что в период пандемии она несет убытки.
Путин в понедельник провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с Шапшой.
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"Владислав Валерьевич, Калужская область у нас по многим показателям традиционно находится в передовиках. Но сейчас в условиях пандемии, конечно, одна из ключевых отраслей – автомобилестроительная отрасль – испытывает определенные трудности", - сказал Путин.
Обращаясь к врио губернатора, он попросил также рассказать, как в целом чувствует себя экономика и какова ситуация в социальной сфере.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 09.06.2020
9 июня, 19:45Калужская область
Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской области
621004
Обсудить 1
Владимир ПутинКалужская областьЭкономика
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