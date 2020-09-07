Протестующие в Гродно забросали милицию камнями
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Участники несанкционированной акции в белорусском Гродно, прошедшей в воскресенье, бросали в правоохранителей камни и пластиковые бутылки, сообщили в понедельник в МВД Белоруссии.
В различных городах Белоруссии в воскресенье прошли несанкционированные акции противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Наиболее массовая акция была организована в Минске. Милиция в этой связи перешла на несение службы в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно была задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В министерстве оценили в 31 тысячу число участников воскресных акций протеста в стране, 633 человека были задержаны.
"В Гродно радикально настроенные "активисты", двигаясь с улицы Советской в сторону проспекта Янки Купалы, выходили на проезжую часть и препятствовали движению автомашин", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Представитель МВД отметила, что "на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия отдельные участники отвечали не только выкрикиванием лозунгов: в сторону сотрудников летели пластиковые бутылки, палки и камни".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.