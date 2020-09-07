Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/protest-1576864816.html
Протестующие в Гродно забросали милицию камнями
Участники несанкционированной акции в белорусском Гродно, прошедшей в воскресенье, бросали в правоохранителей камни и пластиковые бутылки, сообщили в... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:45
2020-09-07T11:45
мвд белоруссии
александр лукашенко
гродно
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576845695_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2fe3207ae298478d1c0d6282e93517c2.jpg
<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Участники несанкционированной акции в белорусском Гродно, прошедшей в воскресенье, бросали в правоохранителей камни и пластиковые бутылки, сообщили в понедельник в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>.В различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье прошли несанкционированные акции противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Наиболее массовая акция была организована в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Милиция в этой связи перешла на несение службы в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно была задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В министерстве оценили в 31 тысячу число участников воскресных акций протеста в стране, 633 человека были задержаны."В <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> радикально настроенные "активисты", двигаясь с улицы Советской в сторону проспекта Янки Купалы, выходили на проезжую часть и препятствовали движению автомашин", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.Представитель МВД отметила, что "на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия отдельные участники отвечали не только выкрикиванием лозунгов: в сторону сотрудников летели пластиковые бутылки, палки и камни".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200907/minsk-1576863730.html
Отлавливайте на цистов.
26
Что-то РИА не пишет о первой после выборов разбитой витрине кафе, которую разбили дубинкой "правоохранители".
22
6
гродно
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576845695_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7934b199a695a55a867c127dfac4669a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, александр лукашенко, гродно, минск, белоруссия, в мире

Протестующие в Гродно забросали милицию камнями

11:45 07.09.2020
2408
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Участники несанкционированной акции в белорусском Гродно, прошедшей в воскресенье, бросали в правоохранителей камни и пластиковые бутылки, сообщили в понедельник в МВД Белоруссии.
В различных городах Белоруссии в воскресенье прошли несанкционированные акции противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Наиболее массовая акция была организована в Минске. Милиция в этой связи перешла на несение службы в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно была задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В министерстве оценили в 31 тысячу число участников воскресных акций протеста в стране, 633 человека были задержаны.
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 11:30Протесты в Белоруссии
Минская милиция проверяет сообщения о похищении Марии Колесниковой
Гродно радикально настроенные "активисты", двигаясь с улицы Советской в сторону проспекта Янки Купалы, выходили на проезжую часть и препятствовали движению автомашин", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Представитель МВД отметила, что "на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия отдельные участники отвечали не только выкрикиванием лозунгов: в сторону сотрудников летели пластиковые бутылки, палки и камни".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
130046133
Обсудить 6
МВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоГродноМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Отлавливайте на цистов.
7 сентября, 11:50
ASAlex Smolov
2100014
Что-то РИА не пишет о первой после выборов разбитой витрине кафе, которую разбили дубинкой "правоохранители".
7 сентября, 11:54
Ольга КондрашинаОльга Кондрашина
6000016
Рекомендуем
Руслан Бальбек
В Госдуме оценили заявление ООН о подаче воды в Крым
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова
Минская милиция проверяет сообщения о похищении Марии Колесниковой
Поисково-спасательные работы в Сочи
Найденным в горах Сочи туристам предстоит разговор со следователем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о недостатках в системе госуправления
Представитель предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции
В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой
Сергей Цеков
В Совфеде прокомментировали позицию ООН по водоснабжению Крыма
Мария Колесникова
Пресс-секретарь Колесниковой раскрыл подробности ее задержания
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
В Польше устанавливают личности милиционеров, избивавших поляков в Минске
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске
МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
Мария Колесникова
В КС белорусской оппозиции заявили о пропаже трех своих представителей
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская обвинила белорусские власти в исчезновении Колесниковой
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе
В Евросоюзе прокомментировали исчезновение белорусских оппозиционеров
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Белорусская оппозиция не исключила обострения кризиса
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
У минской милиции нет информации о задержании членов КС оппозиции
Кибербезопасность
Эксперты обнаружили группу хакеров из Китая, атакующую разработчиков ПО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
03:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от COVID-19
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
22:28Российские туристы заразились в Турции коронавирусом
Лента новостейМолния