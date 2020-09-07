https://ria.ru/20200907/protest-1576864816.html

Протестующие в Гродно забросали милицию камнями

Участники несанкционированной акции в белорусском Гродно, прошедшей в воскресенье, бросали в правоохранителей камни и пластиковые бутылки, сообщили в... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:45

2020-09-07T11:45

2020-09-07T11:45

мвд белоруссии

александр лукашенко

гродно

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Участники несанкционированной акции в белорусском Гродно, прошедшей в воскресенье, бросали в правоохранителей камни и пластиковые бутылки, сообщили в понедельник в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>.В различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье прошли несанкционированные акции противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Наиболее массовая акция была организована в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Милиция в этой связи перешла на несение службы в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно была задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В министерстве оценили в 31 тысячу число участников воскресных акций протеста в стране, 633 человека были задержаны."В <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> радикально настроенные "активисты", двигаясь с улицы Советской в сторону проспекта Янки Купалы, выходили на проезжую часть и препятствовали движению автомашин", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.Представитель МВД отметила, что "на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия отдельные участники отвечали не только выкрикиванием лозунгов: в сторону сотрудников летели пластиковые бутылки, палки и камни".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200907/minsk-1576863730.html

Alex Smolov Отлавливайте на цистов. 26

Ольга Кондрашина Что-то РИА не пишет о первой после выборов разбитой витрине кафе, которую разбили дубинкой "правоохранители". 22

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гродно

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, гродно, минск, белоруссия, в мире