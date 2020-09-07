https://ria.ru/20200907/propavshie-1576854100.html
В горах в Сочи пропала группа из трех взрослых и восьми детей
В Сочи в горах пропала группа из трех взрослых и восьми детей, идут поиски, сообщило МЧС. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T06:58
2020-09-07T06:58
2020-09-07T10:56
туризм
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Sochi/">Сочи</a></u> в горах пропала группа из трех взрослых и восьми детей, идут поиски, сообщило <u><a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/">МЧС</a></u>.Информация о том, что они не выходят на связь с родственниками, поступила накануне в 23:25. Известно, что взрослые не зарегистрировали туристическую группу, а детям от девяти до 16 лет и все они — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Тверь".Утром 6 сентября группа вышла из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив, к озеру, расположенному в районе Розы Пик (высота 2320 метров) на южном склоне Розы Хутор, и с тех пор не вернулась.В Сочи развернули оперативный штаб под руководством заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Спасатели уже обследовали на квадроциклах маркированные маршруты и берега озер на горнолыжном курорте, однако безрезультатно: группа ушла не по официальной тропе.В ближайшее время к поискам должны подключиться конно-кинологический расчет и вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту.Сейчас пропавших ищут 64 человека и 12 единиц техники, из них 16 человек и пять единиц техники — от МЧС.
https://sn.ria.ru/20200128/1563699443.html
Ярослав Погодин
При них же полно мобильных устройств. Дайте добро МЧС России использовать данные местоположения в таких случаях
36
Степан Краснов
Глупые взрослые.
35
6
сочи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Поиски пропавших людей на склоне "Роза Хутор". Кадры МЧС
Ночью в МЧС поступила информация, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась.
2020-09-07T06:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия