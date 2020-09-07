https://ria.ru/20200907/propavshie-1576854100.html

В горах в Сочи пропала группа из трех взрослых и восьми детей

В Сочи в горах пропала группа из трех взрослых и восьми детей, идут поиски, сообщило МЧС. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T06:58

2020-09-07T06:58

2020-09-07T10:56

туризм

туризм

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576856419_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_b11a2577e517a27b02f6dd6bff3e9422.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Sochi/">Сочи</a></u> в горах пропала группа из трех взрослых и восьми детей, идут поиски, сообщило <u><a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/">МЧС</a></u>.Информация о том, что они не выходят на связь с родственниками, поступила накануне в 23:25. Известно, что взрослые не зарегистрировали туристическую группу, а детям от девяти до 16 лет и все они — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Тверь".Утром 6 сентября группа вышла из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив, к озеру, расположенному в районе Розы Пик (высота 2320 метров) на южном склоне Розы Хутор, и с тех пор не вернулась.В Сочи развернули оперативный штаб под руководством заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Спасатели уже обследовали на квадроциклах маркированные маршруты и берега озер на горнолыжном курорте, однако безрезультатно: группа ушла не по официальной тропе.В ближайшее время к поискам должны подключиться конно-кинологический расчет и вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту.Сейчас пропавших ищут 64 человека и 12 единиц техники, из них 16 человек и пять единиц техники — от МЧС.

https://sn.ria.ru/20200128/1563699443.html

Ярослав Погодин При них же полно мобильных устройств. Дайте добро МЧС России использовать данные местоположения в таких случаях 36

Степан Краснов Глупые взрослые. 35

6

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поиски пропавших людей на склоне "Роза Хутор". Кадры МЧС Ночью в МЧС поступила информация, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. 2020-09-07T06:58 true PT1M14S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия