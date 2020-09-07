https://ria.ru/20200907/prigovor-1576886490.html
Обвиняемым в убийстве саудовского журналиста Хашукджи вынесли приговор
Суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу убитого в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашукджи. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:30
2020-09-07T16:30
2020-09-07T17:39
стамбул
сша
джамаль хашукджи
гибель журналиста джамаля хашукджи
саудовская аравия
в мире
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<strong>ДОХА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Суд <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> вынес окончательные приговоры по делу убитого в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбуле</a> в октябре 2018 года журналиста <a href="http://ria.ru/person_Dzhamal_KHashukdzhi/" target="_blank" data-auto="true">Джамаля Хашукджи</a>.Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Королевства, из восьми обвиняемых пять гражданских лиц приговорили к 20 годам тюремного заключения, одного — к десяти, еще двое получили по семь лет.Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и работал в газете The Washington Post. Его убили в октябре 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле.Вначале Эр-Рияд отрицал его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей власти были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.Старший сын Хашукджи объявил, что прощает убийц отца.
https://ria.ru/20200114/1563406288.html
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стамбул
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, сша, джамаль хашукджи, гибель журналиста джамаля хашукджи, саудовская аравия, в мире