https://ria.ru/20200907/pozhar-1576876566.html

В МЧС отметили улучшение обстановки с лесными пожарами

МЧС РФ отмечает значительное улучшение на прошлой неделе ситуации с лесными пожарами на территории России, в настоящее время в регионах продолжают действовать... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:14

2020-09-07T14:14

2020-09-07T14:14

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС РФ</a> отмечает значительное улучшение на прошлой неделе ситуации с лесными пожарами на территории России, в настоящее время в регионах продолжают действовать чуть более 30 очагов с активным горением, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства."За отчетный период отмечается значительное улучшение лесопожарной обстановки. На сегодняшний день в шести регионах продолжают действовать 34 очага активного горения", - говорится в сообщении.Отмечается, что на прошлой неделе в РФ произошло более 7,6 тысячи техногенных пожаров, более 350 из них были ликвидированы с привлечением добровольных пожарных."По сравнению с предыдущей неделей, количество пожаров уменьшилось на 13%, гибель на них людей - на 40%", - отмечает МЧС РФ.

https://ria.ru/20200826/pozhar-1576345261.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия