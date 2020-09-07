Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/pozhar-1576876566.html
В МЧС отметили улучшение обстановки с лесными пожарами
МЧС РФ отмечает значительное улучшение на прошлой неделе ситуации с лесными пожарами на территории России, в настоящее время в регионах продолжают действовать... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:14
2020-09-07T14:14
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049825_0:171:3034:1878_1400x0_80_0_0_b077d4b88351585b560dd5fe101008c5.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС РФ</a> отмечает значительное улучшение на прошлой неделе ситуации с лесными пожарами на территории России, в настоящее время в регионах продолжают действовать чуть более 30 очагов с активным горением, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства."За отчетный период отмечается значительное улучшение лесопожарной обстановки. На сегодняшний день в шести регионах продолжают действовать 34 очага активного горения", - говорится в сообщении.Отмечается, что на прошлой неделе в РФ произошло более 7,6 тысячи техногенных пожаров, более 350 из них были ликвидированы с привлечением добровольных пожарных."По сравнению с предыдущей неделей, количество пожаров уменьшилось на 13%, гибель на них людей - на 40%", - отмечает МЧС РФ.
https://ria.ru/20200826/pozhar-1576345261.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049825_152:0:2883:2048_1400x0_80_0_0_3e6ac76c3f3e30e2d8fc57d857f5ffff.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС отметили улучшение обстановки с лесными пожарами

14:14 07.09.2020
159
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. МЧС РФ отмечает значительное улучшение на прошлой неделе ситуации с лесными пожарами на территории России, в настоящее время в регионах продолжают действовать чуть более 30 очагов с активным горением, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства.
"За отчетный период отмечается значительное улучшение лесопожарной обстановки. На сегодняшний день в шести регионах продолжают действовать 34 очага активного горения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на прошлой неделе в РФ произошло более 7,6 тысячи техногенных пожаров, более 350 из них были ликвидированы с привлечением добровольных пожарных.
"По сравнению с предыдущей неделей, количество пожаров уменьшилось на 13%, гибель на них людей - на 40%", - отмечает МЧС РФ.
Лесной пожар на Утрише - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 17:35Туризм
Туристка рассказала, как спасалась во время лесного пожара в Анапе
000000
Обсудить 0
Природные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
Рекомендуем
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
В МИД Германии ушли от ответа на вопрос о передаче данных по Навальному
Несанкционированная акция оппозиции Марш единства в Минске
Евросоюз продолжает работу над санкционным списком по Белоруссии
Алексей Навальный
Роспотребнадзор передал в прокуратуру результаты проверки по Навальному
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Трубопровод для перекачки дизтоплива из района ЧП в Норильске демонтируют
Мария Колесникова
Адвокат Колесниковой заявила, что не знает о ее местонахождении
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 31,3 тысячи
Врачи в госпитале COVID-19
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
Спецпредставитель Путина назвал семь ключевых навыков для управленцев
Поисково-спасательные работы в Сочи
В Кавказском заповеднике рассказали об ошибках потерявшихся туристов
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская обвинила белорусские власти в исчезновении Колесниковой
Королевский дворец Марокко
Еще одна страна начинает принимать иностранных туристов
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил с врио главы Калужской области состояние автопрома
Программирование
"Лаборатория Касперского" раскрыла новую схему обмана предпринимателей
Иван Охлобыстин
Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Епархия заявила, что схимонах Сергий никогда не сможет быть священником
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
03:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от COVID-19
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
22:28Российские туристы заразились в Турции коронавирусом
Лента новостейМолния