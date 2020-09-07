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https://ria.ru/20200907/portlend-1576859677.html
СМИ: на протестах в Портленде полиция задержала сына Джона Малковича
Сын американского актера Джона Малковича был задержан полицией в ходе акции протеста, прошедшей в пятницу в Портленде, где уже порядка 100 дней не утихают... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:29
2020-09-07T10:29
джордж флойд
джон малкович
портленд
сша
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Сын американского актера <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Malkovich/" target="_blank" data-auto="true">Джона Малковича</a> был задержан полицией в ходе акции протеста, прошедшей в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a>, где уже порядка 100 дней не утихают беспорядки, сообщает газета <a href="https://nypost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a>.Ранее полиция Портленда сообщила, что в пятницу, 4 сентября в ходе протестов были задержаны 27 участников демонстрации у портлендской ассоциации полиции (PPA). По словам полиции, многие участники акции были одеты в защитное снаряжение, такое как шлемы и противогазы, что свидетельствовало о том, что они не планировали действовать мирно. После того, как в стражей порядка полетели камни и бутылки, собрание было объявлено незаконным.Как отмечает издание, задержанный 38-летний Лоуи Малкович, который числится в списке из 27 человек, является сыном актера. Как отмечается, он не пошел по стопам отца и работает инженером-программистом. Согласно отчету правоохранительных органов, он был задержан за вмешательство в деятельность полиции и мелкое хулиганство второй степени.В Портленде и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
https://ria.ru/20200830/kriminal-1576484059.html
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джордж флойд, джон малкович, портленд, сша, в мире

СМИ: на протестах в Портленде полиция задержала сына Джона Малковича

10:29 07.09.2020
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© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания суда в Портленде
Участники акции протеста у здания суда в Портленде - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сын американского актера Джона Малковича был задержан полицией в ходе акции протеста, прошедшей в пятницу в Портленде, где уже порядка 100 дней не утихают беспорядки, сообщает газета New York Post.
Ранее полиция Портленда сообщила, что в пятницу, 4 сентября в ходе протестов были задержаны 27 участников демонстрации у портлендской ассоциации полиции (PPA). По словам полиции, многие участники акции были одеты в защитное снаряжение, такое как шлемы и противогазы, что свидетельствовало о том, что они не планировали действовать мирно. После того, как в стражей порядка полетели камни и бутылки, собрание было объявлено незаконным.
На месте стрельбы в Портленде, штат Орегон - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 09:43
При стрельбе в Портленде погиб человек
Как отмечает издание, задержанный 38-летний Лоуи Малкович, который числится в списке из 27 человек, является сыном актера. Как отмечается, он не пошел по стопам отца и работает инженером-программистом. Согласно отчету правоохранительных органов, он был задержан за вмешательство в деятельность полиции и мелкое хулиганство второй степени.
В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
Сотрудники федеральных правоохранительных сил во время протестов в Портленде - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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Джордж ФлойдДжон МалковичПортлендСШАВ мире
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