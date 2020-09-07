https://ria.ru/20200907/portlend-1576859677.html

СМИ: на протестах в Портленде полиция задержала сына Джона Малковича

Сын американского актера Джона Малковича был задержан полицией в ходе акции протеста, прошедшей в пятницу в Портленде, где уже порядка 100 дней не утихают... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:29

2020-09-07T10:29

2020-09-07T10:29

джордж флойд

джон малкович

портленд

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Сын американского актера <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Malkovich/" target="_blank" data-auto="true">Джона Малковича</a> был задержан полицией в ходе акции протеста, прошедшей в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a>, где уже порядка 100 дней не утихают беспорядки, сообщает газета <a href="https://nypost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a>.Ранее полиция Портленда сообщила, что в пятницу, 4 сентября в ходе протестов были задержаны 27 участников демонстрации у портлендской ассоциации полиции (PPA). По словам полиции, многие участники акции были одеты в защитное снаряжение, такое как шлемы и противогазы, что свидетельствовало о том, что они не планировали действовать мирно. После того, как в стражей порядка полетели камни и бутылки, собрание было объявлено незаконным.Как отмечает издание, задержанный 38-летний Лоуи Малкович, который числится в списке из 27 человек, является сыном актера. Как отмечается, он не пошел по стопам отца и работает инженером-программистом. Согласно отчету правоохранительных органов, он был задержан за вмешательство в деятельность полиции и мелкое хулиганство второй степени.В Портленде и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.

https://ria.ru/20200830/kriminal-1576484059.html

https://ria.ru/20200906/portlend-1576841683.html

портленд

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, джон малкович, портленд, сша, в мире