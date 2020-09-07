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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/polsha-1576857687.html
В Польше устанавливают личности милиционеров, избивавших поляков в Минске
Польские спецслужбы занялись установлением личностей белорусских милиционеров, причастных к избиению граждан Польши в Минске, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T09:49
2020-09-07T09:49
протесты в белоруссии
александр лукашенко
польша
минск
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> Польские спецслужбы занялись установлением личностей белорусских милиционеров, причастных к избиению граждан <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщает радиостанция <a href="https://www.rmf.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RMF FM</a>.Ранее сообщалось, что в ходе акций протеста в Минске после президентских выборов были задержаны как минимум три гражданина Польши. Один из них, журналист Витольд Добровольский, рассказал агентству РАР, что сотрудники милиции избивали его во время и после задержания. После возвращения на родину у всех журналистов были диагностированы различные травмы, полученные в результате побоев. Польская прокуратура возбудила и расследует по данным фактам уголовное дело."Агентство внутренней безопасности пытается установить личности сотрудников белорусского ОМОНа и милиции, пытавших трех поляков, задержанных в Минске сразу после президентских выборов 9 августа", - говорится в сообщении.По данным радиостанции, при помощи пострадавших удалось установить личность одной из сотрудниц милиции. "Это 27-летняя Карина, невысокая, миниатюрная женщина",… "которая демонстрировала особую жестокость" и "избивала задержанных бейсбольной битой".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200827/protest-1576396378.html
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576783302.html
Получили, так им и надо. Что они делают на добрых и хороших митингах не в своей стране. Нацики
54
Давно хотелось чтобы тем полякам что у нас в России отираются на ТВ кто-то навалял, не у нас но хоть так - все равно приятно
33
9
польша
минск
белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, польша, минск, белоруссия, в мире

В Польше устанавливают личности милиционеров, избивавших поляков в Минске

09:49 07.09.2020
3364
© РИА Новости / Алексей МайшевУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Польские спецслужбы занялись установлением личностей белорусских милиционеров, причастных к избиению граждан Польши в Минске, сообщает радиостанция RMF FM.
Ранее сообщалось, что в ходе акций протеста в Минске после президентских выборов были задержаны как минимум три гражданина Польши. Один из них, журналист Витольд Добровольский, рассказал агентству РАР, что сотрудники милиции избивали его во время и после задержания. После возвращения на родину у всех журналистов были диагностированы различные травмы, полученные в результате побоев. Польская прокуратура возбудила и расследует по данным фактам уголовное дело.
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"Агентство внутренней безопасности пытается установить личности сотрудников белорусского ОМОНа и милиции, пытавших трех поляков, задержанных в Минске сразу после президентских выборов 9 августа", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, при помощи пострадавших удалось установить личность одной из сотрудниц милиции. "Это 27-летняя Карина, невысокая, миниатюрная женщина",… "которая демонстрировала особую жестокость" и "избивала задержанных бейсбольной битой".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоПольшаМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Получили, так им и надо. Что они делают на добрых и хороших митингах не в своей стране. Нацики
7 сентября, 09:56
РНРусский Немец
3800001
Давно хотелось чтобы тем полякам что у нас в России отираются на ТВ кто-то навалял, не у нас но хоть так - все равно приятно
7 сентября, 10:21
Александр ЗакупинАлександр Закупин
1100002
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