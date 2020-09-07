https://ria.ru/20200907/pogoda-1576862378.html

Москвичей предупредили о ветреной и дождливой погоде

Ветрено и дождливо ожидается на этой неделе в столице, при этом температура воздуха будет на несколько градусов превышать климатическую норму, только к выходным РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:08

2020-09-07T11:08

2020-09-07T11:08

татьяна позднякова

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576226743_0:235:3071:1962_1400x0_80_0_0_09eedc521cb65f312d69ffeecc188eed.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Ветрено и дождливо ожидается на этой неделе в столице, при этом температура воздуха будет на несколько градусов превышать климатическую норму, только к выходным в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> произойдет относительное улучшение погоды, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>."Сегодня у нас будет последний теплый день. Температура в городе будет около 24 градусов, к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь, выпадет не более 2 миллиметров осадков. Кардинально изменится погода во вторник: погоду будут определять холодные атмосферные фронты. Первый отметится кратковременным дождем в утренние часы, выпадет до 5 миллиметров осадков, ночь будет еще довольно теплая, 13-15 градусов в Москве, 10-15 градусов - по области", - рассказала Позднякова.По ее словам, во вторник днем будет облачно, временами дождь, местами сильный, возможна гроза, потому что Москву будет пересекать более холодный атмосферный фронт. Количество осадков, которые могут выпасть в Москве, около 5-10 миллиметров, местами - 15-20 миллиметров. При грозе во вторник возможны порывы до 12-15 метров в секунду. Температура днем будет существенно ниже за счет дождя и облачности, где-то 17-18 градусов."В последующие дни погода сохранится довольно ветреная и сырая, ночи еще будут относительно теплыми, температура не ниже 10 градусов, в Москве - на уровне 13-15 градусов. Дневная температура из-за ветра и небольшого дождя - где-то градусов 17-19. В среду, четверг и пятницу порывы ветра в дневные часы могут достигать 13-18 метров в секунду, что создаст напряжение в городе", - отметила синоптик.Метеоролог добавила, что относительное улучшение погоды произойдет к выходным: ветер будет постепенно стихать, фон температуры останется на том же уровне, в принципе температура воздуха остается выше климатической нормы где-то на 2-3 градуса.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/pogoda-1576659321.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество