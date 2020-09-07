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https://ria.ru/20200907/pogoda-1576862378.html
Москвичей предупредили о ветреной и дождливой погоде
Ветрено и дождливо ожидается на этой неделе в столице, при этом температура воздуха будет на несколько градусов превышать климатическую норму, только к выходным РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:08
2020-09-07T11:08
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Ветрено и дождливо ожидается на этой неделе в столице, при этом температура воздуха будет на несколько градусов превышать климатическую норму, только к выходным в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> произойдет относительное улучшение погоды, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>."Сегодня у нас будет последний теплый день. Температура в городе будет около 24 градусов, к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь, выпадет не более 2 миллиметров осадков. Кардинально изменится погода во вторник: погоду будут определять холодные атмосферные фронты. Первый отметится кратковременным дождем в утренние часы, выпадет до 5 миллиметров осадков, ночь будет еще довольно теплая, 13-15 градусов в Москве, 10-15 градусов - по области", - рассказала Позднякова.По ее словам, во вторник днем будет облачно, временами дождь, местами сильный, возможна гроза, потому что Москву будет пересекать более холодный атмосферный фронт. Количество осадков, которые могут выпасть в Москве, около 5-10 миллиметров, местами - 15-20 миллиметров. При грозе во вторник возможны порывы до 12-15 метров в секунду. Температура днем будет существенно ниже за счет дождя и облачности, где-то 17-18 градусов."В последующие дни погода сохранится довольно ветреная и сырая, ночи еще будут относительно теплыми, температура не ниже 10 градусов, в Москве - на уровне 13-15 градусов. Дневная температура из-за ветра и небольшого дождя - где-то градусов 17-19. В среду, четверг и пятницу порывы ветра в дневные часы могут достигать 13-18 метров в секунду, что создаст напряжение в городе", - отметила синоптик.Метеоролог добавила, что относительное улучшение погоды произойдет к выходным: ветер будет постепенно стихать, фон температуры останется на том же уровне, в принципе температура воздуха остается выше климатической нормы где-то на 2-3 градуса.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/pogoda-1576659321.html
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о ветреной и дождливой погоде

11:08 07.09.2020
0
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ветрено и дождливо ожидается на этой неделе в столице, при этом температура воздуха будет на несколько градусов превышать климатическую норму, только к выходным в Москве произойдет относительное улучшение погоды, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня у нас будет последний теплый день. Температура в городе будет около 24 градусов, к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь, выпадет не более 2 миллиметров осадков. Кардинально изменится погода во вторник: погоду будут определять холодные атмосферные фронты. Первый отметится кратковременным дождем в утренние часы, выпадет до 5 миллиметров осадков, ночь будет еще довольно теплая, 13-15 градусов в Москве, 10-15 градусов - по области", - рассказала Позднякова.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:53
Синоптик привел жителям Москвы "неприятный фактор" погоды
По ее словам, во вторник днем будет облачно, временами дождь, местами сильный, возможна гроза, потому что Москву будет пересекать более холодный атмосферный фронт. Количество осадков, которые могут выпасть в Москве, около 5-10 миллиметров, местами - 15-20 миллиметров. При грозе во вторник возможны порывы до 12-15 метров в секунду. Температура днем будет существенно ниже за счет дождя и облачности, где-то 17-18 градусов.
"В последующие дни погода сохранится довольно ветреная и сырая, ночи еще будут относительно теплыми, температура не ниже 10 градусов, в Москве - на уровне 13-15 градусов. Дневная температура из-за ветра и небольшого дождя - где-то градусов 17-19. В среду, четверг и пятницу порывы ветра в дневные часы могут достигать 13-18 метров в секунду, что создаст напряжение в городе", - отметила синоптик.
Метеоролог добавила, что относительное улучшение погоды произойдет к выходным: ветер будет постепенно стихать, фон температуры останется на том же уровне, в принципе температура воздуха остается выше климатической нормы где-то на 2-3 градуса.
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