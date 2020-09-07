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Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
Положительная аномалия в арктической зоне России составляет около десяти градусов, что является очень необычным явлением, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T02:06
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россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Положительная аномалия в арктической зоне <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> составляет около десяти градусов, что является очень необычным явлением, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Ученый также отметил, что наиболее холодная по отношению к норме температура на юге Урала — в Омской и Томской областях. Там всего два-пять градусов, ночью заморозки.
https://ria.ru/20200907/pogoda-1576852705.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе

02:06 07.09.2020 (обновлено: 11:12 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник Гидрометцентра России
Сотрудник Гидрометцентра России - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник Гидрометцентра России. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Положительная аномалия в арктической зоне России составляет около десяти градусов, что является очень необычным явлением, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На севере Якутии уже появляются осадки в виде снега, но там все равно очень высокая температура: восемь-десять градусов, а должны быть отрицательные значения. На севере Таймыра и Ямала очень высокая температура до 20 градусов, в Салехарде — 18 градусов, что тоже очень высокая температура. Там на десять градусов выше многолетних значений, так не должно быть принципиально, но мы это наблюдаем", — сказал Вильфанд.

Ученый также отметил, что наиболее холодная по отношению к норме температура на юге Урала — в Омской и Томской областях. Там всего два-пять градусов, ночью заморозки.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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