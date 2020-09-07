https://ria.ru/20200907/pogoda-1576853425.html
Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
Положительная аномалия в арктической зоне России составляет около десяти градусов, что является очень необычным явлением, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T02:06
2020-09-07T02:06
2020-09-07T11:12
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Положительная аномалия в арктической зоне <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> составляет около десяти градусов, что является очень необычным явлением, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Ученый также отметил, что наиболее холодная по отношению к норме температура на юге Урала — в Омской и Томской областях. Там всего два-пять градусов, ночью заморозки.
https://ria.ru/20200907/pogoda-1576852705.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество