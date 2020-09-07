Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе

"На севере Якутии уже появляются осадки в виде снега, но там все равно очень высокая температура: восемь-десять градусов, а должны быть отрицательные значения. На севере Таймыра и Ямала очень высокая температура до 20 градусов, в Салехарде — 18 градусов, что тоже очень высокая температура. Там на десять градусов выше многолетних значений, так не должно быть принципиально, но мы это наблюдаем", — сказал Вильфанд.