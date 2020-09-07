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https://ria.ru/20200907/pevtsov-1576869743.html
В "Ленкоме" рассказали о состоянии Дмитрия Певцова
Народный артист России Дмитрий Певцов чувствует себя хорошо, его сегодня или завтра должны выписать из больницы, сообщил РИА Новости замдиректора театра... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:51
2020-09-07T13:52
ленком
дмитрий певцов
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pevcov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Певцов</a> чувствует себя хорошо, его сегодня или завтра должны выписать из больницы, сообщил РИА Новости замдиректора театра "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Lenkom/" target="_blank" data-auto="true">Ленком</a>" Сергей Вольтер.Ранее сообщалось, что Певцов находится в больнице в Коммунарке с воспалением легких, коронавируса у него нет."Дмитрий выписывается сегодня или завтра и будет долечиваться дома, как и полагается, две недели", — сказал Вольтер."Чувствует себя он уже хорошо, и мы ждем его в конце месяца, 22 сентября, на спектакле "Капкан", — добавил он.
https://ria.ru/20200901/pevtsov-1576554960.html
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ленком, дмитрий певцов, общество

В "Ленкоме" рассказали о состоянии Дмитрия Певцова

12:51 07.09.2020 (обновлено: 13:52 07.09.2020)
13400
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Дмитрий Певцов
Актер Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Актер Дмитрий Певцов. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов чувствует себя хорошо, его сегодня или завтра должны выписать из больницы, сообщил РИА Новости замдиректора театра "Ленком" Сергей Вольтер.
Ранее сообщалось, что Певцов находится в больнице в Коммунарке с воспалением легких, коронавируса у него нет.
"Дмитрий выписывается сегодня или завтра и будет долечиваться дома, как и полагается, две недели", — сказал Вольтер.
"Чувствует себя он уже хорошо, и мы ждем его в конце месяца, 22 сентября, на спектакле "Капкан", — добавил он.
Актер Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 02:04Культура
Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
135173312
Обсудить 1
ЛенкомДмитрий ПевцовОбщество
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