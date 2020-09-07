https://ria.ru/20200907/pevtsov-1576869743.html

В "Ленкоме" рассказали о состоянии Дмитрия Певцова

Народный артист России Дмитрий Певцов чувствует себя хорошо, его сегодня или завтра должны выписать из больницы, сообщил РИА Новости замдиректора театра... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:51

2020-09-07T12:51

2020-09-07T13:52

ленком

дмитрий певцов

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pevcov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Певцов</a> чувствует себя хорошо, его сегодня или завтра должны выписать из больницы, сообщил РИА Новости замдиректора театра "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Lenkom/" target="_blank" data-auto="true">Ленком</a>" Сергей Вольтер.Ранее сообщалось, что Певцов находится в больнице в Коммунарке с воспалением легких, коронавируса у него нет."Дмитрий выписывается сегодня или завтра и будет долечиваться дома, как и полагается, две недели", — сказал Вольтер."Чувствует себя он уже хорошо, и мы ждем его в конце месяца, 22 сентября, на спектакле "Капкан", — добавил он.

https://ria.ru/20200901/pevtsov-1576554960.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленком, дмитрий певцов, общество