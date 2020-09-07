https://ria.ru/20200907/peskov-1576867979.html

Кремль прокомментировал публикацию Захаровой о встрече Вучича с Трампом

Активность российских дипломатов в соцсетях является необходимой частью их работы, она должна нарастать, однако нужно тщательно следить за корректностью... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:28

2020-09-07T12:28

2020-09-07T13:30

россия

мария захарова

александр вучич

дональд трамп

сербия

косово

сша

дмитрий песков

политика

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Активность российских дипломатов в соцсетях является необходимой частью их работы, она должна нарастать, однако нужно тщательно следить за корректностью формулировок во избежание недопонимания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Сербская делегация во главе <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Вучичем</a> провела двухдневный визит в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. В социальных СМИ <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова в своем <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224148174881794" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> прокомментировала снимок, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".Активность российских дипломатов в соцсетях, по словам Пескова, является неотъемлемой и необходимой частью их работы, "она должна продолжаться по нарастающей"."Все эти кодексы вряд ли могут быть прописаны. Безусловно, необходимо обращать очень тщательное внимание на корректность формулировок с тем, чтобы не возникало каких-то недопониманий", - ответил Песков на уточняющий вопрос, нужно ли как-то регламентировать активность дипломатов в социальных сетях, формировать соответствующие этические кодексы.Ранее пост официального представителя МИД РФ осудили министр обороны Сербии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vulin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вулин</a> и директор канцелярии по Косово и Метохии <a href="http://ria.ru/person_Marko_Dzhurich/" target="_blank" data-auto="true">Марко Джурич</a>. Вучич также остро отреагировал на пост.

https://ria.ru/20200907/zakharova-1576867678.html

https://ria.ru/20200906/zakharova-1576839730.html

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россия

сербия

косово

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, александр вучич, дональд трамп, сербия, косово, сша, дмитрий песков, политика