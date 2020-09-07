Кремль прокомментировал публикацию Захаровой о встрече Вучича с Трампом
12:28 07.09.2020 (обновлено: 13:30 07.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Активность российских дипломатов в соцсетях является необходимой частью их работы, она должна нарастать, однако нужно тщательно следить за корректностью формулировок во избежание недопонимания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сербская делегация во главе Вучичем провела двухдневный визит в США, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа. В социальных СМИ Сербии распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова в своем Facebook прокомментировала снимок, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".
Активность российских дипломатов в соцсетях, по словам Пескова, является неотъемлемой и необходимой частью их работы, "она должна продолжаться по нарастающей".
"Все эти кодексы вряд ли могут быть прописаны. Безусловно, необходимо обращать очень тщательное внимание на корректность формулировок с тем, чтобы не возникало каких-то недопониманий", - ответил Песков на уточняющий вопрос, нужно ли как-то регламентировать активность дипломатов в социальных сетях, формировать соответствующие этические кодексы.
Ранее пост официального представителя МИД РФ осудили министр обороны Сербии Александр Вулин и директор канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. Вучич также остро отреагировал на пост.
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