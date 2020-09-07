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https://ria.ru/20200907/peskov-1576867979.html
Кремль прокомментировал публикацию Захаровой о встрече Вучича с Трампом
Активность российских дипломатов в соцсетях является необходимой частью их работы, она должна нарастать, однако нужно тщательно следить за корректностью... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:28
2020-09-07T13:30
россия
мария захарова
александр вучич
дональд трамп
сербия
косово
сша
дмитрий песков
политика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Активность российских дипломатов в соцсетях является необходимой частью их работы, она должна нарастать, однако нужно тщательно следить за корректностью формулировок во избежание недопонимания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Сербская делегация во главе <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Вучичем</a> провела двухдневный визит в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. В социальных СМИ <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова в своем <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224148174881794" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> прокомментировала снимок, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".Активность российских дипломатов в соцсетях, по словам Пескова, является неотъемлемой и необходимой частью их работы, "она должна продолжаться по нарастающей"."Все эти кодексы вряд ли могут быть прописаны. Безусловно, необходимо обращать очень тщательное внимание на корректность формулировок с тем, чтобы не возникало каких-то недопониманий", - ответил Песков на уточняющий вопрос, нужно ли как-то регламентировать активность дипломатов в социальных сетях, формировать соответствующие этические кодексы.Ранее пост официального представителя МИД РФ осудили министр обороны Сербии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vulin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вулин</a> и директор канцелярии по Косово и Метохии <a href="http://ria.ru/person_Marko_Dzhurich/" target="_blank" data-auto="true">Марко Джурич</a>. Вучич также остро отреагировал на пост.
https://ria.ru/20200907/zakharova-1576867678.html
https://ria.ru/20200906/zakharova-1576839730.html
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россия
сербия
косово
сша
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россия, мария захарова, александр вучич, дональд трамп, сербия, косово, сша, дмитрий песков, политика

Кремль прокомментировал публикацию Захаровой о встрече Вучича с Трампом

12:28 07.09.2020 (обновлено: 13:30 07.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Активность российских дипломатов в соцсетях является необходимой частью их работы, она должна нарастать, однако нужно тщательно следить за корректностью формулировок во избежание недопонимания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сербская делегация во главе Вучичем провела двухдневный визит в США, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа. В социальных СМИ Сербии распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова в своем Facebook прокомментировала снимок, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 12:26
В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом
Активность российских дипломатов в соцсетях, по словам Пескова, является неотъемлемой и необходимой частью их работы, "она должна продолжаться по нарастающей".
"Все эти кодексы вряд ли могут быть прописаны. Безусловно, необходимо обращать очень тщательное внимание на корректность формулировок с тем, чтобы не возникало каких-то недопониманий", - ответил Песков на уточняющий вопрос, нужно ли как-то регламентировать активность дипломатов в социальных сетях, формировать соответствующие этические кодексы.
Ранее пост официального представителя МИД РФ осудили министр обороны Сербии Александр Вулин и директор канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. Вучич также остро отреагировал на пост.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 14:17
Захарова извинилась за пост о переговорах Вучича и Трампа
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РоссияМария ЗахароваАлександр ВучичДональд ТрампСербияКосовоСШАДмитрий ПесковПолитика
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