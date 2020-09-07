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В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:15
2020-09-07T10:15
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики два раза нарушили перемирие в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (<a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>).Ранее в ДНР сообщали, что в течение семи дней не фиксировали нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из гранатомета и стрелкового оружия.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200905/dnr-1576811249.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки

10:15 07.09.2020
333
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР сообщали, что в течение семи дней не фиксировали нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из гранатомета и стрелкового оружия.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Украинская военная техника на Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 09:57
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии соприкосновения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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