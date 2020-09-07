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ВЦИОМ выяснил, хотят ли россияне переехать за границу
Большинство россиян не хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства, при этом более половины граждан считают неправильным и непатриотичным... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:34
2020-09-07T11:34
россия
вциом
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Большинство россиян не хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства, при этом более половины граждан считают неправильным и непатриотичным эмигрировать из страны, в которой вырос и получил образование, свидетельствуют результаты опроса <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a>.По данным исследования, 82% опрошенных "скорее, не хотели бы" уехать за границу на постоянное жительства, чаще всего так отвечают люди в возрасте от 60 лет и старше (96%) и от 45 до 59 лет (90%), 16% придерживаются обратного мнения, 2% затруднились ответить. Также 29% респондентов полагают, что за последние несколько лет людей, уезжающих из России в другие страны на постоянное место жительства, стало больше, 25% думают, что это число осталось прежним, 18% - что меньше, а 28% затруднились ответить.Отмечается, что 51% россиян считают неправильным, нечестным и непатриотичным эмигрировать из страны, в которой вырос и получил образование, 41% утверждают, что не имеет большого значения, в какой именно стране жить — главное, чтобы человеку в ней было комфортно и удобно, а если этого нет, то вполне допустимо поменять одну страну на другую. Еще 8% затруднились ответить.Как указано в опросе, среди желающих уехать за границу 43% еще не задумывались о том, когда примерно они могли бы осуществить этот переезд, 19% рассчитывают в течение трех-пяти ближайших лет, по 11% соответственно - в течение ближайшего года-двух и в течение шести-девяти ближайших лет, 10% - через десятилетие или позже, 6% думали об этом, но не знают, когда это будет возможно, в силу определенных причин.Также те, кто не отрицает желания переехать, в первую очередь среди причин называют более высокий уровень жизни, зарплаты, пенсии, пособия (50%), еще 22% не нравится нынешнее правительство, политика, проводимая властями, 17% выделяют разницу в соблюдении прав человека, законодательство, 16% - социальную защищенность, стабильность, 11% - уровень медицины.Кроме этого, для того, чтобы сейчас или позже переехать за границу, 29% граждан данной категории учат иностранный язык, 21% консультируются со знакомыми, переехавшими за границу, по 16% копят деньги на переезд и собирают информацию о стране, куда хотели бы переехать.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Добавляется, что помимо ошибки выборки могут разниться от формулировки вопросов.
https://ria.ru/20191030/1560399482.html
https://ria.ru/20200828/putin-1576441452.html
в первую очередь среди причин называют более высокий уровень жизни, зарплаты, пенсии, пособия... Интересно, а почему они думают, что именно им светят более высокие зарплаты, не говоря уже о пенсиях. Разве, что на пособия надеются?
23
Вранье, дай всем волю и возможность уедут 80%, и патриотизм забудут
17
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, вциом, общество

ВЦИОМ выяснил, хотят ли россияне переехать за границу

11:34 07.09.2020
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© Depositphotos / peshkovaБагаж в аэропорту
Багаж в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Depositphotos / peshkova
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Большинство россиян не хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства, при этом более половины граждан считают неправильным и непатриотичным эмигрировать из страны, в которой вырос и получил образование, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 82% опрошенных "скорее, не хотели бы" уехать за границу на постоянное жительства, чаще всего так отвечают люди в возрасте от 60 лет и старше (96%) и от 45 до 59 лет (90%), 16% придерживаются обратного мнения, 2% затруднились ответить. Также 29% респондентов полагают, что за последние несколько лет людей, уезжающих из России в другие страны на постоянное место жительства, стало больше, 25% думают, что это число осталось прежним, 18% - что меньше, а 28% затруднились ответить.
Чемодан - РИА Новости, 1920, 30.10.2019
30 октября 2019, 15:39
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Отмечается, что 51% россиян считают неправильным, нечестным и непатриотичным эмигрировать из страны, в которой вырос и получил образование, 41% утверждают, что не имеет большого значения, в какой именно стране жить — главное, чтобы человеку в ней было комфортно и удобно, а если этого нет, то вполне допустимо поменять одну страну на другую. Еще 8% затруднились ответить.
Как указано в опросе, среди желающих уехать за границу 43% еще не задумывались о том, когда примерно они могли бы осуществить этот переезд, 19% рассчитывают в течение трех-пяти ближайших лет, по 11% соответственно - в течение ближайшего года-двух и в течение шести-девяти ближайших лет, 10% - через десятилетие или позже, 6% думали об этом, но не знают, когда это будет возможно, в силу определенных причин.
Также те, кто не отрицает желания переехать, в первую очередь среди причин называют более высокий уровень жизни, зарплаты, пенсии, пособия (50%), еще 22% не нравится нынешнее правительство, политика, проводимая властями, 17% выделяют разницу в соблюдении прав человека, законодательство, 16% - социальную защищенность, стабильность, 11% - уровень медицины.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 16:13
Путину доверяют 65,9 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
Кроме этого, для того, чтобы сейчас или позже переехать за границу, 29% граждан данной категории учат иностранный язык, 21% консультируются со знакомыми, переехавшими за границу, по 16% копят деньги на переезд и собирают информацию о стране, куда хотели бы переехать.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Добавляется, что помимо ошибки выборки могут разниться от формулировки вопросов.
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РоссияВЦИОМОбщество
Популярные комментарии
в первую очередь среди причин называют более высокий уровень жизни, зарплаты, пенсии, пособия... Интересно, а почему они думают, что именно им светят более высокие зарплаты, не говоря уже о пенсиях. Разве, что на пособия надеются?
7 сентября, 11:49
Von StirlizVon Stirliz
1401008
Вранье, дай всем волю и возможность уедут 80%, и патриотизм забудут
7 сентября, 13:16
С Себостьян Перейро
1300004
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