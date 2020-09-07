Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/pashaev-1576871284.html
Пашаев не знает, как в СМИ попало видео его разговора с Ефремовым
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что не знает, кто сделал запись его разговора с актером Михаилом Ефремовым на кухне и как она попала в СМИ. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:16
2020-09-07T13:16
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
нтв (телеканал)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576696693_0:0:3188:1793_1400x0_80_0_0_134f1f6413f0541290dc64befc23fc23.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил, что не знает, кто сделал запись его разговора с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a> на кухне и как она попала в СМИ.Накануне телеканал <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> опубликовал видеозапись разговора Ефремова с Пашаевым: они сидят на кухне в квартире артиста и обсуждают, какой срок тот может получить."Меня эта бытовуха не интересует, я не знаю ничего о какой-то записи", - сказал Пашаев в эфире Первого канала.На записи Ефремов предположил, что ему дадут 8 лет, адвокат - 5-6 лет. Сегодня же Пашаев заявил о 6-8 годах колонии, которые грозят актеру.В прениях сторон прокурор запросил для артиста 11 лет колонии. Сам Ефремов в последнем слове в минувший четверг выразил мнение, что "десятку точно дадут". Суд огласит приговор завтра.
https://ria.ru/20200907/pashaev-1576857083.html
https://ria.ru/20200907/sud-1576869677.html
Постоянная ложь)
21
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576696693_250:0:2981:2048_1400x0_80_0_0_907c191f5e6ad90f12cfc199b4f88997.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, нтв (телеканал), происшествия

Пашаев не знает, как в СМИ попало видео его разговора с Ефремовым

13:16 07.09.2020
11152
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАдвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев заявил, что не знает, кто сделал запись его разговора с актером Михаилом Ефремовым на кухне и как она попала в СМИ.
Накануне телеканал НТВ опубликовал видеозапись разговора Ефремова с Пашаевым: они сидят на кухне в квартире артиста и обсуждают, какой срок тот может получить.
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 09:35
СМИ раскрыли детали судимости адвоката Пашаева
"Меня эта бытовуха не интересует, я не знаю ничего о какой-то записи", - сказал Пашаев в эфире Первого канала.
На записи Ефремов предположил, что ему дадут 8 лет, адвокат - 5-6 лет. Сегодня же Пашаев заявил о 6-8 годах колонии, которые грозят актеру.
В прениях сторон прокурор запросил для артиста 11 лет колонии. Сам Ефремов в последнем слове в минувший четверг выразил мнение, что "десятку точно дадут". Суд огласит приговор завтра.
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 12:51
Защита Ефремова выложит записи с суда над актером
10871468
Обсудить 4
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовНТВ (телеканал)Происшествия
Популярные комментарии
Постоянная ложь)
7 сентября, 13:18
Илья JlordИлья Jlord
2010000
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Сергей Колтаков
Умер актер Сергей Колтаков
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Россиянка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти
Зенитная ракетная система С-400
Суд отклонил иск Минобороны к разработчику С-400
Леонид Рошаль
Рошаль ответил на письмо жены Навального
Иван Охлобыстин
Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Мария Колесникова
Пресс-секретарь Колесниковой раскрыл подробности ее задержания
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным перед премьерой нового фильма режиссера Никиты Михалкова Солнечный удар в Москве
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков раскритиковал Охлобыстина за обращение к Путину
Сводный оркестр ГБОУ школа №1770 на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на соборной площади главного храма Вооруженных сил РФ в военно-патриотическом парке Патриот
Военные песни и салют в цветах Победы: "Спасская башня — 2020"
Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху
Скрипка
Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Найдено защищающее от заражения коронавирусом средство
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
03:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от COVID-19
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
22:28Российские туристы заразились в Турции коронавирусом
Лента новостейМолния