https://ria.ru/20200907/pashaev-1576871284.html
Пашаев не знает, как в СМИ попало видео его разговора с Ефремовым
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что не знает, кто сделал запись его разговора с актером Михаилом Ефремовым на кухне и как она попала в СМИ. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:16
2020-09-07T13:16
2020-09-07T13:16
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
нтв (телеканал)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил, что не знает, кто сделал запись его разговора с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a> на кухне и как она попала в СМИ.Накануне телеканал <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> опубликовал видеозапись разговора Ефремова с Пашаевым: они сидят на кухне в квартире артиста и обсуждают, какой срок тот может получить."Меня эта бытовуха не интересует, я не знаю ничего о какой-то записи", - сказал Пашаев в эфире Первого канала.На записи Ефремов предположил, что ему дадут 8 лет, адвокат - 5-6 лет. Сегодня же Пашаев заявил о 6-8 годах колонии, которые грозят актеру.В прениях сторон прокурор запросил для артиста 11 лет колонии. Сам Ефремов в последнем слове в минувший четверг выразил мнение, что "десятку точно дадут". Суд огласит приговор завтра.
https://ria.ru/20200907/pashaev-1576857083.html
https://ria.ru/20200907/sud-1576869677.html
Илья Jlord
Постоянная ложь)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, нтв (телеканал), происшествия