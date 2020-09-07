https://ria.ru/20200907/pashaev-1576857083.html

СМИ раскрыли детали судимости адвоката Пашаева

У адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева была судимость за побои и угрозы, пишет "Комсомольская правда". РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T09:35

2020-09-07T09:35

2020-09-07T11:27

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>У адвоката актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> была судимость за побои и угрозы, пишет <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>.По данным издания, к юристу обратилась женщина — фигурантка уголовного дела с просьбой помочь вернуть ей деньги у человека, не выполнившего свои обязательства. Она пожаловалась, что мужчина обещал вызволить ее на свободу, избавить от преследования правоохранительных органов и помочь выехать из страны.Согласно материалам уголовного дела, которые приводит издание, Пашаев взялся помочь и с двумя приятелями встретился с мужчиной на территории своего частного дома.Потерпевший обратился в полицию, и на Пашаева завели дело по статье 330 УК "Самоуправство". На заседаниях суда адвокат частично признал свою вину и возместил материальный вред. Он предоставил хорошие характеристики с места жительства и работы, грамоты и награды, также отметил, что у него есть несовершеннолетний ребенок. Суд учел все это в качестве смягчающих обстоятельств и приговорил юриста к условному сроку.Как отмечается, судимость сняли с Пашаева за четыре дня перед процессом по делу актера Михаила Ефремова.Дело ЕфремоваМихаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/efremov-1576845009.html

https://ria.ru/20200907/dobrovinskiy-1576853459.html

Василий Прекрасноволосый Жёлтая пресса какая-то. Какая-то уголовница попросила кого-то вызволить из тюрьмы, её кинули, а она требудет деньги у Пашаева? Пусть для начала покажет документ подтверждающий что она с кем-то там о каких-то обязательствах договарилвалась. Или не опохмелившись историю придумала. А за самоуправство пашаев уже ответил перед законом. Короче ещё на 15 серий у малахова раскручивают. Позор какой-то а не федеральные сми. 18

Ярослав Погодин Судя по тому как он себя вёл с потерпевшей стороной и их защитой на процессе Ефремова условный срок не пошел ему на пользу 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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