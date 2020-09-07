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https://ria.ru/20200907/pashaev-1576857083.html
СМИ раскрыли детали судимости адвоката Пашаева
У адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева была судимость за побои и угрозы, пишет "Комсомольская правда". РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T09:35
2020-09-07T11:27
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>У адвоката актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> была судимость за побои и угрозы, пишет <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>.По данным издания, к юристу обратилась женщина — фигурантка уголовного дела с просьбой помочь вернуть ей деньги у человека, не выполнившего свои обязательства. Она пожаловалась, что мужчина обещал вызволить ее на свободу, избавить от преследования правоохранительных органов и помочь выехать из страны.Согласно материалам уголовного дела, которые приводит издание, Пашаев взялся помочь и с двумя приятелями встретился с мужчиной на территории своего частного дома.Потерпевший обратился в полицию, и на Пашаева завели дело по статье 330 УК "Самоуправство". На заседаниях суда адвокат частично признал свою вину и возместил материальный вред. Он предоставил хорошие характеристики с места жительства и работы, грамоты и награды, также отметил, что у него есть несовершеннолетний ребенок. Суд учел все это в качестве смягчающих обстоятельств и приговорил юриста к условному сроку.Как отмечается, судимость сняли с Пашаева за четыре дня перед процессом по делу актера Михаила Ефремова.Дело ЕфремоваМихаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/efremov-1576845009.html
https://ria.ru/20200907/dobrovinskiy-1576853459.html
Жёлтая пресса какая-то. Какая-то уголовница попросила кого-то вызволить из тюрьмы, её кинули, а она требудет деньги у Пашаева? Пусть для начала покажет документ подтверждающий что она с кем-то там о каких-то обязательствах договарилвалась. Или не опохмелившись историю придумала. А за самоуправство пашаев уже ответил перед законом. Короче ещё на 15 серий у малахова раскручивают. Позор какой-то а не федеральные сми.
18
Судя по тому как он себя вёл с потерпевшей стороной и их защитой на процессе Ефремова условный срок не пошел ему на пользу
18
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

СМИ раскрыли детали судимости адвоката Пашаева

09:35 07.09.2020 (обновлено: 11:27 07.09.2020)
7008
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАдвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. У адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева была судимость за побои и угрозы, пишет "Комсомольская правда".
По данным издания, к юристу обратилась женщина — фигурантка уголовного дела с просьбой помочь вернуть ей деньги у человека, не выполнившего свои обязательства. Она пожаловалась, что мужчина обещал вызволить ее на свободу, избавить от преследования правоохранительных органов и помочь выехать из страны.
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 18:17
"Намного лучше будет". Пашаев нашел плюс от истории с ДТП с Ефремовым
Согласно материалам уголовного дела, которые приводит издание, Пашаев взялся помочь и с двумя приятелями встретился с мужчиной на территории своего частного дома.

"Во исполнение преступного умысла неустановленное лицо демонстрировало неустановленный предмет, похожий на нож, высказывая совместно с Пашаевым угрозы убийством — зарезать, убить, вывезти в лес, и Пашаев в это время продолжал высказывать требования признать наличие долга", — цитирует "Комсомольская правда" материалы дела.

Потерпевший обратился в полицию, и на Пашаева завели дело по статье 330 УК "Самоуправство". На заседаниях суда адвокат частично признал свою вину и возместил материальный вред. Он предоставил хорошие характеристики с места жительства и работы, грамоты и награды, также отметил, что у него есть несовершеннолетний ребенок. Суд учел все это в качестве смягчающих обстоятельств и приговорил юриста к условному сроку.
Как отмечается, судимость сняли с Пашаева за четыре дня перед процессом по делу актера Михаила Ефремова.

Дело Ефремова

Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.
В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
02:13
Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
6106712019
Обсудить 4
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Жёлтая пресса какая-то. Какая-то уголовница попросила кого-то вызволить из тюрьмы, её кинули, а она требудет деньги у Пашаева? Пусть для начала покажет документ подтверждающий что она с кем-то там о каких-то обязательствах договарилвалась. Или не опохмелившись историю придумала. А за самоуправство пашаев уже ответил перед законом. Короче ещё на 15 серий у малахова раскручивают. Позор какой-то а не федеральные сми.
7 сентября, 09:42
ВПВасилий Прекрасноволосый
2000016
Судя по тому как он себя вёл с потерпевшей стороной и их защитой на процессе Ефремова условный срок не пошел ему на пользу
7 сентября, 10:46
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1800000
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