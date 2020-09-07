Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200907/panspermiya-1576798916.html
Инопланетное вторжение. Откуда на Земле появилась жизнь
На прошлой неделе японские ученые сообщили, что в ходе эксперимента колония бактерий деинококков провела три года в открытом космосе и выжила. Это косвенно... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T08:00
2020-09-07T08:00
днк
астероиды
биология
метеориты
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
токийский университет
япония
гавайи
риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155994/62/1559946287_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_de3c2ad7c2273acf2f4919970e2fd80a.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> На прошлой неделе японские ученые сообщили, что в ходе эксперимента колония бактерий деинококков провела три года в открытом космосе и выжила. Это косвенно доказывает, что микроорганизмы способны путешествовать с планеты на планету вместе с кометами или астероидами и заселять самые дальние уголки Вселенной. А значит, и на Землю жизнь могла попасть таким образом. Межпланетные странникиВ 2008 году исследователи из <a href="http://ria.ru/organization_Tokijjskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Токийского университета</a> (<a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a>), изучая нижние слои стратосферы, <a href="https://www.jstage.jst.go.jp/article/bss/22/1/22_1_18/_article" target="_blank" rel="nofollow noopener">обнаружили</a> на высоте 12 километров бактерии деинококки (Deinococcus). Было несколько колоний из миллиардов микроорганизмов. То есть они размножались даже в условиях мощной солнечной радиации. Впоследствии ученые несколько раз <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24132659/" target="_blank" rel="nofollow noopener">протестировали</a> их на выносливость. Но ни резкие перепады температуры — от минус 80 до плюс 80 градусов Цельсия за 90 минут, ни сильное облучение не повредили стойким бактериям. Последним испытанием стал открытый космос. В 2015 году высушенные агрегаты Deinococcus <a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.02050/full" target="_blank" rel="nofollow noopener">поместили</a> на внешние панели японского экспериментального модуля "Кибо" <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>. Там образцы разной толщины провели один, два и три года. В результате во всех агрегатах тоньше 0,5 миллиметра бактерии погибли, а в больших образцах — только в верхнем слое. Микроорганизмы в глубине колонии выжили. По подсчетам авторов работы, бактерии в грануле толщиной более 0,5 миллиметра способны существовать на поверхности космического корабля от 15 до 45 лет. Обычная колония Deinococcus диаметром около миллиметра протянет в открытом космосе восемь лет. В случае же хотя бы частичной защиты — например, если прикрыть колонию камнем — срок увеличивается до десяти лет. Этого более чем достаточно для перелета с Земли на Марс или наоборот. Следовательно, межпланетные путешествия живых организмов на кометах и астероидах вполне реальны. А это веский аргумент в пользу гипотезы панспермии, предполагающей в том числе, что жизнь на Землю попала из космоса. Иносистемный гостьВ 2017 году телескоп панорамной съемки и системы быстрого реагирования Pan-STARRS1 на <a href="http://ria.ru/location_StateofHawaii/" target="_blank" data-auto="true">Гавайях</a> <a href="https://www.nature.com/articles/nature25020" target="_blank" rel="nofollow noopener">зафиксировал</a> необычное космическое тело. Его <a href="https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7280#:~:text=In%20November%202017%2C%20scientists%20pointed,to%20visit%20our%20solar%20system.&amp;text=However%2C%20the%20%22non%2Ddetection,the%20strange%20object%20can%20be" target="_blank" rel="nofollow noopener">приняли</a> за комету, но затем <a href="https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2017U1;cad=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">переквалифицировали</a> в астероид, так как не обнаружили признаков кометной активности. Речь об Оумуамуа — первом межзвездном объекте, прилетевшем в Солнечную систему. Спустя несколько месяцев исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CШA) <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/aae09a" target="_blank" rel="nofollow noopener">показали</a>, что подобные межзвездные тела из-за гравитации Юпитера и Солнца могут угодить в ловушку в Солнечной системе. По оценкам, вокруг нашей звезды летают уже тысячи внесолнечных астероидов, потенциально способных занести нам жизнь из другой планетной системы. Скорее всего, такие гравитационные ловушки возникают у большинства звезд, в планетной системе которых есть газовые гиганты, отмечают исследователи. Причем некоторые, вроде альфы Центавра A и B, могут захватывать даже свободно летящие планеты, сошедшие с орбиты вокруг родительской звезды. Значит, межзвездный и межгалактический обмен компонентами жизни — микроорганизмами и химическими прекурсорами — вполне реален. Все зависит от ряда факторов. Прежде всего — это скорость и размеры потенциального носителя бактерий и их выживаемость. Согласно <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aaef2d" target="_blank" rel="nofollow noopener">модели</a>, построенной исследователями, такие семена жизни с каждой обитаемой планеты распространяются в пространстве во всех направлениях. Столкнувшись с планетой с подходящими условиями, они заносят на нее микроорганизмы. Те, в свою очередь, могут закрепиться на новом месте и начать процесс эволюционного развития. Поэтому не исключено, что в атмосфере ближайших к Земле экзопланет в будущем обнаружат следы живых организмов. Метеориты животворящиеПо <a href="http://www.pnas.org/content/early/2017/09/26/1710339114" target="_blank" rel="nofollow noopener">мнению</a> канадских и немецких исследователей, жизнь на Земле возникла благодаря метеоритам. Скорее всего, 4,5-3,7 миллиарда лет назад эти космические тела бомбардировали планету и принесли с собой строительные блоки жизни — четыре основания РНК. К этому моменту Земля уже достаточно остыла, чтобы на ней могли образоваться стабильные теплые водоемы. Когда в воду попадало очень много разрозненных фрагментов РНК, они начинали склеиваться в нуклеотиды. Тому способствовало сочетание влажных и относительно сухих условий — ведь глубина этих прудов постоянно менялась из-за смены циклов осаждения, испарения и дренажа. В результате из разных частиц сформировались самовоспроизводящиеся молекулы РНК, которые впоследствии эволюционировали в ДНК. А те, в свою очередь, положили начало настоящей жизни. По <a href="https://www.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/ast.2017.1662" target="_blank" rel="nofollow noopener">версии</a> шотландских исследователей, это заслуга не метеоритов, а космической пыли. Однако специалисты отмечают: хотя она могла содержать необходимые строительные блоки, их, скорее всего, не хватало для формирования молекулы РНК.
https://ria.ru/20200807/1575506512.html
https://ria.ru/20200523/1571872894.html
https://ria.ru/20200608/1572618372.html
14
япония
гавайи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155994/62/1559946287_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_1e09818e8ed821c66650908718048cf3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
днк, астероиды, биология, метеориты, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, токийский университет, япония, гавайи

Инопланетное вторжение. Откуда на Земле появилась жизнь

08:00 07.09.2020
8412
© Depositphotos / AndreusСтолкновение астероида с Землей
Столкновение астероида с Землей - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Depositphotos / Andreus
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. На прошлой неделе японские ученые сообщили, что в ходе эксперимента колония бактерий деинококков провела три года в открытом космосе и выжила. Это косвенно доказывает, что микроорганизмы способны путешествовать с планеты на планету вместе с кометами или астероидами и заселять самые дальние уголки Вселенной. А значит, и на Землю жизнь могла попасть таким образом.

Межпланетные странники

В 2008 году исследователи из Токийского университета (Япония), изучая нижние слои стратосферы, обнаружили на высоте 12 километров бактерии деинококки (Deinococcus). Было несколько колоний из миллиардов микроорганизмов. То есть они размножались даже в условиях мощной солнечной радиации.
Впоследствии ученые несколько раз протестировали их на выносливость. Но ни резкие перепады температуры — от минус 80 до плюс 80 градусов Цельсия за 90 минут, ни сильное облучение не повредили стойким бактериям.
Последним испытанием стал открытый космос. В 2015 году высушенные агрегаты Deinococcus поместили на внешние панели японского экспериментального модуля "Кибо" Международной космической станции. Там образцы разной толщины провели один, два и три года.
В результате во всех агрегатах тоньше 0,5 миллиметра бактерии погибли, а в больших образцах — только в верхнем слое. Микроорганизмы в глубине колонии выжили.
© NASA / JAXAЯпонский экспериментальный модуль "Кибо" МКС, на поверхности которого с 2015 по 2018 год проводился эксперимент по выживаемости бактерий
Японский экспериментальный модуль Кибо МКС, на поверхности которого с 2015 по 2018 год проводился эксперимент по выживаемости бактерий - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© NASA / JAXA
Японский экспериментальный модуль "Кибо" МКС, на поверхности которого с 2015 по 2018 год проводился эксперимент по выживаемости бактерий
По подсчетам авторов работы, бактерии в грануле толщиной более 0,5 миллиметра способны существовать на поверхности космического корабля от 15 до 45 лет. Обычная колония Deinococcus диаметром около миллиметра протянет в открытом космосе восемь лет. В случае же хотя бы частичной защиты — например, если прикрыть колонию камнем — срок увеличивается до десяти лет.
Этого более чем достаточно для перелета с Земли на Марс или наоборот. Следовательно, межпланетные путешествия живых организмов на кометах и астероидах вполне реальны. А это веский аргумент в пользу гипотезы панспермии, предполагающей в том числе, что жизнь на Землю попала из космоса.
Расстояние от Земли до Солнца - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 19:22РИА Наука
Японские ученые открыли внеземное происхождение многообразия жизни

Иносистемный гость

В 2017 году телескоп панорамной съемки и системы быстрого реагирования Pan-STARRS1 на Гавайях зафиксировал необычное космическое тело. Его приняли за комету, но затем переквалифицировали в астероид, так как не обнаружили признаков кометной активности. Речь об Оумуамуа — первом межзвездном объекте, прилетевшем в Солнечную систему.
Спустя несколько месяцев исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CШA) показали, что подобные межзвездные тела из-за гравитации Юпитера и Солнца могут угодить в ловушку в Солнечной системе. По оценкам, вокруг нашей звезды летают уже тысячи внесолнечных астероидов, потенциально способных занести нам жизнь из другой планетной системы.
© ESO / M. KornmesserАстероид Оумуамуа в представлении художника
Астероид Оумуамуа в представлении художника - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© ESO / M. Kornmesser
Астероид Оумуамуа в представлении художника
Скорее всего, такие гравитационные ловушки возникают у большинства звезд, в планетной системе которых есть газовые гиганты, отмечают исследователи. Причем некоторые, вроде альфы Центавра A и B, могут захватывать даже свободно летящие планеты, сошедшие с орбиты вокруг родительской звезды. Значит, межзвездный и межгалактический обмен компонентами жизни — микроорганизмами и химическими прекурсорами — вполне реален.
Все зависит от ряда факторов. Прежде всего — это скорость и размеры потенциального носителя бактерий и их выживаемость. Согласно модели, построенной исследователями, такие семена жизни с каждой обитаемой планеты распространяются в пространстве во всех направлениях. Столкнувшись с планетой с подходящими условиями, они заносят на нее микроорганизмы. Те, в свою очередь, могут закрепиться на новом месте и начать процесс эволюционного развития.
Поэтому не исключено, что в атмосфере ближайших к Земле экзопланет в будущем обнаружат следы живых организмов.
Молекулы ДНК - РИА Новости, 1920, 23.05.2020
23 мая, 07:28РИА Наука
Ученые предложили ответ на загадку появления жизни на Земле

Метеориты животворящие

По мнению канадских и немецких исследователей, жизнь на Земле возникла благодаря метеоритам. Скорее всего, 4,5-3,7 миллиарда лет назад эти космические тела бомбардировали планету и принесли с собой строительные блоки жизни — четыре основания РНК.
К этому моменту Земля уже достаточно остыла, чтобы на ней могли образоваться стабильные теплые водоемы. Когда в воду попадало очень много разрозненных фрагментов РНК, они начинали склеиваться в нуклеотиды. Тому способствовало сочетание влажных и относительно сухих условий — ведь глубина этих прудов постоянно менялась из-за смены циклов осаждения, испарения и дренажа.
Падение астероида диаметром в 10 километров на Землю глазами художника - РИА Новости, 1920, 08.06.2020
8 июня, 12:00РИА Наука
Ученые доказали возможность зарождения жизни при падении астероида
В результате из разных частиц сформировались самовоспроизводящиеся молекулы РНК, которые впоследствии эволюционировали в ДНК. А те, в свою очередь, положили начало настоящей жизни.
По версии шотландских исследователей, это заслуга не метеоритов, а космической пыли. Однако специалисты отмечают: хотя она могла содержать необходимые строительные блоки, их, скорее всего, не хватало для формирования молекулы РНК.
51106117
Обсудить 14
РИА НаукаДНКАстероидыбиологияметеоритыМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаТокийский университетЯпонияГавайи
Рекомендуем
Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне
Запад готов к войне на самоуничтожение
Пекин
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Участники Марша защитников Украины во время акции в рамках празднования Дня независимости страны в Киеве
"Ошеломительный уровень лицемерия". Кто обвинил Киев во лжи
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
СМИ раскрыли детали судимости адвоката Пашаева
Аэропорт Верхняя Золотица
О деревенских аэропортах, где в штате лишь один сотрудник
Врачи в защитных костюмах в больнице в Нью-Дели в Индии
Индия вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19
Сотрудники ФСБ России
ФСБ нашла в томатной пасте из ОАЭ сто тонн сигарет
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Критикам российской вакцины от коронавируса пора поискать бревно в глазу
Поиски пропавших людей на склоне Роза Хутор. Кадры МЧС
В горах в Сочи пропала группа из трех взрослых и восьми детей
Крым
В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Стали известны имена россиян с "золотыми паспортами" Кипра
Сбор урожая картофеля
Урожай на два миллиона. Как в Якутии работает программа поддержки семей
Актер Михаил Ефремов
Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
Занятия в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья
Принять гостей без стресса: детей с инвалидностью учат жить полноценно
Курортный комплекс Atlantis The Palm в Дубае
В кафе — в маске, в гости — с тестом. Новые правила отдыха в Эмиратах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Минская милиция проверяет сообщения о якобы похищении Марии Колесниковой
11:28Лукашенко заявил о недостатках в системе госуправления
11:28Назвавшая школьников нищебродами учительница из Чебоксар уволилась
11:28Мишустин призвал не бояться ошибок
11:25Попова рассказала об очагах COVID-19 в медорганизациях
11:20Почти две тысячи человек остаются без света из-за тайфуна в Приморье
11:20Правозащитница заявила, что в СИЗО Сафронов похудел на восемь килограммов
11:12Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
11:08Москалькова рассказала об основных жалобах российских студентов
11:08Москвичей предупредили о ветреной и дождливой погоде
11:06Мишустин считает, что для достижения успеха не обязательно ехать в Москву
11:01В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы
11:00Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине
10:58Мишустин назвал правительство форматом социального лифта
10:57Мишустин рассказал, как должны работать социальные лифты
10:57Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь
10:52Рубль снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти
10:51Мишустин назвал Путина своим наставником
10:50СР предложила повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей
10:48МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
Лента новостейМолния