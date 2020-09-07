https://ria.ru/20200907/panspermiya-1576798916.html
Инопланетное вторжение. Откуда на Земле появилась жизнь
На прошлой неделе японские ученые сообщили, что в ходе эксперимента колония бактерий деинококков провела три года в открытом космосе и выжила. Это косвенно... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T08:00
2020-09-07T08:00
2020-09-07T08:00
днк
астероиды
биология
метеориты
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
токийский университет
япония
гавайи
риа наука
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> На прошлой неделе японские ученые сообщили, что в ходе эксперимента колония бактерий деинококков провела три года в открытом космосе и выжила. Это косвенно доказывает, что микроорганизмы способны путешествовать с планеты на планету вместе с кометами или астероидами и заселять самые дальние уголки Вселенной. А значит, и на Землю жизнь могла попасть таким образом. Межпланетные странникиВ 2008 году исследователи из <a href="http://ria.ru/organization_Tokijjskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Токийского университета</a> (<a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a>), изучая нижние слои стратосферы, <a href="https://www.jstage.jst.go.jp/article/bss/22/1/22_1_18/_article" target="_blank" rel="nofollow noopener">обнаружили</a> на высоте 12 километров бактерии деинококки (Deinococcus). Было несколько колоний из миллиардов микроорганизмов. То есть они размножались даже в условиях мощной солнечной радиации. Впоследствии ученые несколько раз <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24132659/" target="_blank" rel="nofollow noopener">протестировали</a> их на выносливость. Но ни резкие перепады температуры — от минус 80 до плюс 80 градусов Цельсия за 90 минут, ни сильное облучение не повредили стойким бактериям. Последним испытанием стал открытый космос. В 2015 году высушенные агрегаты Deinococcus <a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.02050/full" target="_blank" rel="nofollow noopener">поместили</a> на внешние панели японского экспериментального модуля "Кибо" <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>. Там образцы разной толщины провели один, два и три года. В результате во всех агрегатах тоньше 0,5 миллиметра бактерии погибли, а в больших образцах — только в верхнем слое. Микроорганизмы в глубине колонии выжили. По подсчетам авторов работы, бактерии в грануле толщиной более 0,5 миллиметра способны существовать на поверхности космического корабля от 15 до 45 лет. Обычная колония Deinococcus диаметром около миллиметра протянет в открытом космосе восемь лет. В случае же хотя бы частичной защиты — например, если прикрыть колонию камнем — срок увеличивается до десяти лет. Этого более чем достаточно для перелета с Земли на Марс или наоборот. Следовательно, межпланетные путешествия живых организмов на кометах и астероидах вполне реальны. А это веский аргумент в пользу гипотезы панспермии, предполагающей в том числе, что жизнь на Землю попала из космоса. Иносистемный гостьВ 2017 году телескоп панорамной съемки и системы быстрого реагирования Pan-STARRS1 на <a href="http://ria.ru/location_StateofHawaii/" target="_blank" data-auto="true">Гавайях</a> <a href="https://www.nature.com/articles/nature25020" target="_blank" rel="nofollow noopener">зафиксировал</a> необычное космическое тело. Его <a href="https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7280#:~:text=In%20November%202017%2C%20scientists%20pointed,to%20visit%20our%20solar%20system.&text=However%2C%20the%20%22non%2Ddetection,the%20strange%20object%20can%20be" target="_blank" rel="nofollow noopener">приняли</a> за комету, но затем <a href="https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2017U1;cad=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">переквалифицировали</a> в астероид, так как не обнаружили признаков кометной активности. Речь об Оумуамуа — первом межзвездном объекте, прилетевшем в Солнечную систему. Спустя несколько месяцев исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CШA) <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/aae09a" target="_blank" rel="nofollow noopener">показали</a>, что подобные межзвездные тела из-за гравитации Юпитера и Солнца могут угодить в ловушку в Солнечной системе. По оценкам, вокруг нашей звезды летают уже тысячи внесолнечных астероидов, потенциально способных занести нам жизнь из другой планетной системы. Скорее всего, такие гравитационные ловушки возникают у большинства звезд, в планетной системе которых есть газовые гиганты, отмечают исследователи. Причем некоторые, вроде альфы Центавра A и B, могут захватывать даже свободно летящие планеты, сошедшие с орбиты вокруг родительской звезды. Значит, межзвездный и межгалактический обмен компонентами жизни — микроорганизмами и химическими прекурсорами — вполне реален. Все зависит от ряда факторов. Прежде всего — это скорость и размеры потенциального носителя бактерий и их выживаемость. Согласно <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aaef2d" target="_blank" rel="nofollow noopener">модели</a>, построенной исследователями, такие семена жизни с каждой обитаемой планеты распространяются в пространстве во всех направлениях. Столкнувшись с планетой с подходящими условиями, они заносят на нее микроорганизмы. Те, в свою очередь, могут закрепиться на новом месте и начать процесс эволюционного развития. Поэтому не исключено, что в атмосфере ближайших к Земле экзопланет в будущем обнаружат следы живых организмов. Метеориты животворящиеПо <a href="http://www.pnas.org/content/early/2017/09/26/1710339114" target="_blank" rel="nofollow noopener">мнению</a> канадских и немецких исследователей, жизнь на Земле возникла благодаря метеоритам. Скорее всего, 4,5-3,7 миллиарда лет назад эти космические тела бомбардировали планету и принесли с собой строительные блоки жизни — четыре основания РНК. К этому моменту Земля уже достаточно остыла, чтобы на ней могли образоваться стабильные теплые водоемы. Когда в воду попадало очень много разрозненных фрагментов РНК, они начинали склеиваться в нуклеотиды. Тому способствовало сочетание влажных и относительно сухих условий — ведь глубина этих прудов постоянно менялась из-за смены циклов осаждения, испарения и дренажа. В результате из разных частиц сформировались самовоспроизводящиеся молекулы РНК, которые впоследствии эволюционировали в ДНК. А те, в свою очередь, положили начало настоящей жизни. По <a href="https://www.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/ast.2017.1662" target="_blank" rel="nofollow noopener">версии</a> шотландских исследователей, это заслуга не метеоритов, а космической пыли. Однако специалисты отмечают: хотя она могла содержать необходимые строительные блоки, их, скорее всего, не хватало для формирования молекулы РНК.
https://ria.ru/20200807/1575506512.html
https://ria.ru/20200523/1571872894.html
https://ria.ru/20200608/1572618372.html
14
япония
гавайи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днк, астероиды, биология, метеориты, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, токийский университет, япония, гавайи
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. На прошлой неделе японские ученые сообщили, что в ходе эксперимента колония бактерий деинококков провела три года в открытом космосе и выжила. Это косвенно доказывает, что микроорганизмы способны путешествовать с планеты на планету вместе с кометами или астероидами и заселять самые дальние уголки Вселенной. А значит, и на Землю жизнь могла попасть таким образом.
Межпланетные странники
В 2008 году исследователи из Токийского университета
(Япония
), изучая нижние слои стратосферы, обнаружили
на высоте 12 километров бактерии деинококки (Deinococcus). Было несколько колоний из миллиардов микроорганизмов. То есть они размножались даже в условиях мощной солнечной радиации.
Впоследствии ученые несколько раз протестировали
их на выносливость. Но ни резкие перепады температуры — от минус 80 до плюс 80 градусов Цельсия за 90 минут, ни сильное облучение не повредили стойким бактериям.
Последним испытанием стал открытый космос. В 2015 году высушенные агрегаты Deinococcus поместили
на внешние панели японского экспериментального модуля "Кибо" Международной космической станции
. Там образцы разной толщины провели один, два и три года.
В результате во всех агрегатах тоньше 0,5 миллиметра бактерии погибли, а в больших образцах — только в верхнем слое. Микроорганизмы в глубине колонии выжили.
По подсчетам авторов работы, бактерии в грануле толщиной более 0,5 миллиметра способны существовать на поверхности космического корабля от 15 до 45 лет. Обычная колония Deinococcus диаметром около миллиметра протянет в открытом космосе восемь лет. В случае же хотя бы частичной защиты — например, если прикрыть колонию камнем — срок увеличивается до десяти лет.
Этого более чем достаточно для перелета с Земли на Марс или наоборот. Следовательно, межпланетные путешествия живых организмов на кометах и астероидах вполне реальны. А это веский аргумент в пользу гипотезы панспермии, предполагающей в том числе, что жизнь на Землю попала из космоса.
Иносистемный гость
В 2017 году телескоп панорамной съемки и системы быстрого реагирования Pan-STARRS1 на Гавайях зафиксировал
необычное космическое тело. Его приняли
за комету, но затем переквалифицировали
в астероид, так как не обнаружили признаков кометной активности. Речь об Оумуамуа — первом межзвездном объекте, прилетевшем в Солнечную систему.
Спустя несколько месяцев исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CШA) показали
, что подобные межзвездные тела из-за гравитации Юпитера и Солнца могут угодить в ловушку в Солнечной системе. По оценкам, вокруг нашей звезды летают уже тысячи внесолнечных астероидов, потенциально способных занести нам жизнь из другой планетной системы.
Скорее всего, такие гравитационные ловушки возникают у большинства звезд, в планетной системе которых есть газовые гиганты, отмечают исследователи. Причем некоторые, вроде альфы Центавра A и B, могут захватывать даже свободно летящие планеты, сошедшие с орбиты вокруг родительской звезды. Значит, межзвездный и межгалактический обмен компонентами жизни — микроорганизмами и химическими прекурсорами — вполне реален.
Все зависит от ряда факторов. Прежде всего — это скорость и размеры потенциального носителя бактерий и их выживаемость. Согласно модели
, построенной исследователями, такие семена жизни с каждой обитаемой планеты распространяются в пространстве во всех направлениях. Столкнувшись с планетой с подходящими условиями, они заносят на нее микроорганизмы. Те, в свою очередь, могут закрепиться на новом месте и начать процесс эволюционного развития.
Поэтому не исключено, что в атмосфере ближайших к Земле экзопланет в будущем обнаружат следы живых организмов.
Метеориты животворящие
По мнению
канадских и немецких исследователей, жизнь на Земле возникла благодаря метеоритам. Скорее всего, 4,5-3,7 миллиарда лет назад эти космические тела бомбардировали планету и принесли с собой строительные блоки жизни — четыре основания РНК.
К этому моменту Земля уже достаточно остыла, чтобы на ней могли образоваться стабильные теплые водоемы. Когда в воду попадало очень много разрозненных фрагментов РНК, они начинали склеиваться в нуклеотиды. Тому способствовало сочетание влажных и относительно сухих условий — ведь глубина этих прудов постоянно менялась из-за смены циклов осаждения, испарения и дренажа.
В результате из разных частиц сформировались самовоспроизводящиеся молекулы РНК, которые впоследствии эволюционировали в ДНК. А те, в свою очередь, положили начало настоящей жизни.
По версии
шотландских исследователей, это заслуга не метеоритов, а космической пыли. Однако специалисты отмечают: хотя она могла содержать необходимые строительные блоки, их, скорее всего, не хватало для формирования молекулы РНК.