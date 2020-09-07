https://ria.ru/20200907/panspermiya-1576798916.html

Инопланетное вторжение. Откуда на Земле появилась жизнь

На прошлой неделе японские ученые сообщили, что в ходе эксперимента колония бактерий деинококков провела три года в открытом космосе и выжила. Это косвенно... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T08:00

2020-09-07T08:00

2020-09-07T08:00

днк

астероиды

биология

метеориты

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

токийский университет

япония

гавайи

риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155994/62/1559946287_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_de3c2ad7c2273acf2f4919970e2fd80a.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> На прошлой неделе японские ученые сообщили, что в ходе эксперимента колония бактерий деинококков провела три года в открытом космосе и выжила. Это косвенно доказывает, что микроорганизмы способны путешествовать с планеты на планету вместе с кометами или астероидами и заселять самые дальние уголки Вселенной. А значит, и на Землю жизнь могла попасть таким образом. Межпланетные странникиВ 2008 году исследователи из <a href="http://ria.ru/organization_Tokijjskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Токийского университета</a> (<a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a>), изучая нижние слои стратосферы, <a href="https://www.jstage.jst.go.jp/article/bss/22/1/22_1_18/_article" target="_blank" rel="nofollow noopener">обнаружили</a> на высоте 12 километров бактерии деинококки (Deinococcus). Было несколько колоний из миллиардов микроорганизмов. То есть они размножались даже в условиях мощной солнечной радиации. Впоследствии ученые несколько раз <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24132659/" target="_blank" rel="nofollow noopener">протестировали</a> их на выносливость. Но ни резкие перепады температуры — от минус 80 до плюс 80 градусов Цельсия за 90 минут, ни сильное облучение не повредили стойким бактериям. Последним испытанием стал открытый космос. В 2015 году высушенные агрегаты Deinococcus <a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.02050/full" target="_blank" rel="nofollow noopener">поместили</a> на внешние панели японского экспериментального модуля "Кибо" <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>. Там образцы разной толщины провели один, два и три года. В результате во всех агрегатах тоньше 0,5 миллиметра бактерии погибли, а в больших образцах — только в верхнем слое. Микроорганизмы в глубине колонии выжили. По подсчетам авторов работы, бактерии в грануле толщиной более 0,5 миллиметра способны существовать на поверхности космического корабля от 15 до 45 лет. Обычная колония Deinococcus диаметром около миллиметра протянет в открытом космосе восемь лет. В случае же хотя бы частичной защиты — например, если прикрыть колонию камнем — срок увеличивается до десяти лет. Этого более чем достаточно для перелета с Земли на Марс или наоборот. Следовательно, межпланетные путешествия живых организмов на кометах и астероидах вполне реальны. А это веский аргумент в пользу гипотезы панспермии, предполагающей в том числе, что жизнь на Землю попала из космоса. Иносистемный гостьВ 2017 году телескоп панорамной съемки и системы быстрого реагирования Pan-STARRS1 на <a href="http://ria.ru/location_StateofHawaii/" target="_blank" data-auto="true">Гавайях</a> <a href="https://www.nature.com/articles/nature25020" target="_blank" rel="nofollow noopener">зафиксировал</a> необычное космическое тело. Его <a href="https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7280#:~:text=In%20November%202017%2C%20scientists%20pointed,to%20visit%20our%20solar%20system.&text=However%2C%20the%20%22non%2Ddetection,the%20strange%20object%20can%20be" target="_blank" rel="nofollow noopener">приняли</a> за комету, но затем <a href="https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2017U1;cad=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">переквалифицировали</a> в астероид, так как не обнаружили признаков кометной активности. Речь об Оумуамуа — первом межзвездном объекте, прилетевшем в Солнечную систему. Спустя несколько месяцев исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CШA) <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/aae09a" target="_blank" rel="nofollow noopener">показали</a>, что подобные межзвездные тела из-за гравитации Юпитера и Солнца могут угодить в ловушку в Солнечной системе. По оценкам, вокруг нашей звезды летают уже тысячи внесолнечных астероидов, потенциально способных занести нам жизнь из другой планетной системы. Скорее всего, такие гравитационные ловушки возникают у большинства звезд, в планетной системе которых есть газовые гиганты, отмечают исследователи. Причем некоторые, вроде альфы Центавра A и B, могут захватывать даже свободно летящие планеты, сошедшие с орбиты вокруг родительской звезды. Значит, межзвездный и межгалактический обмен компонентами жизни — микроорганизмами и химическими прекурсорами — вполне реален. Все зависит от ряда факторов. Прежде всего — это скорость и размеры потенциального носителя бактерий и их выживаемость. Согласно <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aaef2d" target="_blank" rel="nofollow noopener">модели</a>, построенной исследователями, такие семена жизни с каждой обитаемой планеты распространяются в пространстве во всех направлениях. Столкнувшись с планетой с подходящими условиями, они заносят на нее микроорганизмы. Те, в свою очередь, могут закрепиться на новом месте и начать процесс эволюционного развития. Поэтому не исключено, что в атмосфере ближайших к Земле экзопланет в будущем обнаружат следы живых организмов. Метеориты животворящиеПо <a href="http://www.pnas.org/content/early/2017/09/26/1710339114" target="_blank" rel="nofollow noopener">мнению</a> канадских и немецких исследователей, жизнь на Земле возникла благодаря метеоритам. Скорее всего, 4,5-3,7 миллиарда лет назад эти космические тела бомбардировали планету и принесли с собой строительные блоки жизни — четыре основания РНК. К этому моменту Земля уже достаточно остыла, чтобы на ней могли образоваться стабильные теплые водоемы. Когда в воду попадало очень много разрозненных фрагментов РНК, они начинали склеиваться в нуклеотиды. Тому способствовало сочетание влажных и относительно сухих условий — ведь глубина этих прудов постоянно менялась из-за смены циклов осаждения, испарения и дренажа. В результате из разных частиц сформировались самовоспроизводящиеся молекулы РНК, которые впоследствии эволюционировали в ДНК. А те, в свою очередь, положили начало настоящей жизни. По <a href="https://www.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/ast.2017.1662" target="_blank" rel="nofollow noopener">версии</a> шотландских исследователей, это заслуга не метеоритов, а космической пыли. Однако специалисты отмечают: хотя она могла содержать необходимые строительные блоки, их, скорее всего, не хватало для формирования молекулы РНК.

https://ria.ru/20200807/1575506512.html

https://ria.ru/20200523/1571872894.html

https://ria.ru/20200608/1572618372.html

14

япония

гавайи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днк, астероиды, биология, метеориты, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, токийский университет, япония, гавайи