https://ria.ru/20200907/pandemiya-1576896255.html

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса не является последней

Мир должен извлечь уроки из ситуации с COVID-19 и подготовиться к новым пандемиям, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T18:34

2020-09-07T18:34

2020-09-07T22:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

коронавирусы

здоровье

воз

женева (город)

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 7 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Мир должен извлечь уроки из ситуации с COVID-19 и подготовиться к новым пандемиям, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/" target="_blank" data-auto="true">Тедрос Адханом Гебрейесус</a>.По его словам, здравоохранение — основа социальной, экономической и политической стабильности, поэтому необходимо вкладывать деньги в услуги по выявлению, предотвращению и борьбе с заболеваниями.По словам гендиректора <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, сегодня позитивную динамику по коронавирусу показывают те страны, которые провели подготовительную работу после вспышек атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома, кори, полиомиелита, Эболы, гриппа и других заболеваний.По последним данным ВОЗ, за все время в мире выявили около 26,7 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 876 тысяч человек скончались от заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200312/1568463184.html

Андрей Дашков Конечно готовиться. Если никто болеть не будет их ВОЗ даром не нужна.. 67

Илья Jlord Пусть и готовятся клоуны,в России уже давно ни кого ни чем не напугать. 25

10

женева (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье, воз, женева (город), в мире