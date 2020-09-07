https://ria.ru/20200907/pandemiya-1576896255.html
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса не является последней
Мир должен извлечь уроки из ситуации с COVID-19 и подготовиться к новым пандемиям, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:34
2020-09-07T18:34
2020-09-07T22:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
здоровье
воз
женева (город)
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 7 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Мир должен извлечь уроки из ситуации с COVID-19 и подготовиться к новым пандемиям, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/" target="_blank" data-auto="true">Тедрос Адханом Гебрейесус</a>.По его словам, здравоохранение — основа социальной, экономической и политической стабильности, поэтому необходимо вкладывать деньги в услуги по выявлению, предотвращению и борьбе с заболеваниями.По словам гендиректора <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, сегодня позитивную динамику по коронавирусу показывают те страны, которые провели подготовительную работу после вспышек атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома, кори, полиомиелита, Эболы, гриппа и других заболеваний.По последним данным ВОЗ, за все время в мире выявили около 26,7 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 876 тысяч человек скончались от заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200312/1568463184.html
Андрей Дашков
Конечно готовиться. Если никто болеть не будет их ВОЗ даром не нужна..
67
Илья Jlord
Пусть и готовятся клоуны,в России уже давно ни кого ни чем не напугать.
25
10
женева (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье, воз, женева (город), в мире