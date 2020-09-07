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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/pandemiya-1576860143.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Подмосковье, Смоленской области и Чечне, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:34
2020-09-07T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в <a href="https://ria.ru/tag_location_CHukotskijjavtonomnyjjokrug" target="_blank">Чукотском автономном округе</a>, наименьший темп - в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> и Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика - 0,2%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, Ямало-Ненецкий автономный округ, <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатский край</a>, Ненецкий автономный округ, <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курская область</a> - 0,3%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
чукотский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

10:34 07.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Подмосковье, Смоленской области и Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика - 0,2%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Курская область - 0,3%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чукотский автономный округМоскваМосковская область (Подмосковье)Смоленская областьОбщество
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