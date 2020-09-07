Опрос: 38% компаний МСП сохранят в ближайшее время удаленную работу
MОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Каждая третья российская компания малого и среднего бизнеса планирует в ближайшем будущем сохранить для сотрудников режим удаленной работы, говорится в исследовании Visa по итогам опроса предпринимателей о последствиях пандемии коронавируса.
Опрос владельцев компаний малого и среднего бизнеса, являющихся участниками программы поддержки МСП #прокачайбизнес, проводился путем анкетирования в августе 2020 года. Выборка включает 500 человек из более чем 45 российских регионов.
По данным опроса, 38% респондентов планируют сохранить для сотрудников режим удаленной работы в ближайшее время. "И, хотя каждый пятый предприниматель (20%) отметил негативное влияние работы из дома на продуктивность своих сотрудников за время карантина, лишь 18% опрошенных однозначно высказались против того, чтобы полностью отказаться от удаленной работы в будущем", - сообщает Visa.
Почти половина опрошенных (42%) не собираются в ближайшие полгода сокращать расходы. Более половины (56%) ответили, что будут в этот период расширять бизнес и вкладывать деньги в его развитие. Те же, кто планирует экономить, в первую очередь сделают это за счет расходов на рекламу, продвижение и аренду. При этом сокращение зарплат сотрудников не является приоритетом – только 24% респондентов, планирующих урезать расходы, заявили, что сделают это за счет трат на персонал.
7 августа, 13:15В Москве расширили действие программы "13 субсидий"
Три четверти участников исследования (75%) к началу карантина принимали заказы через интернет, 15% респондентов перешли в онлайн во время пандемии и лишь 2% опрошенных не сделали этого и не собираются в будущем. В ответ на вопрос о том, как изменились привычки потребителей и стали ли они меньше покупать онлайн после снятия ограничений, 17% предпринимателей сообщили, что и после окончания периода самоизоляции они наблюдают рост заказов через интернет.
В числе приоритетов для МСП после пандемии респонденты назвали развитие продаж онлайн и повышение лояльности покупателей. Так, 40% респондентов указали, что им пригодились бы готовые решения для создания программ лояльности, еще 35% нуждаются в сервисах для роста эффективности онлайн-продаж.
Вчера, 12:00Страхи/Ошибки"Страхи/Ошибки": как не остаться без денег в финансово нестабильном мире?Оставят на удалёнке или вообще сократят? Хранить ли деньги в рублях? Взять отпуск или лучше сэкономить и начать копить? Готовиться к худшему или (авось!) всё наладится? Несмотря на снятие режима самоизоляции, будущее до сих пор туманно, а вопросов меньше не стало. Вместе с экспертами ищем ответы и пытаемся понять, что же нас ждёт.
"Безусловно изменилось потребительское поведение многих людей. Мы видим колоссальный рост платежей, которые приходят в область электронной коммерции. Более трети, 38% респондентов впервые начали покупать продукты онлайн. Такого не было до этого. Продукты, в первую очередь, 31% оплачивали их смартфонами. Россия здесь совершенно точно лидирует с точки зрения проникновения цифровых платежей вообще и покупок через телефоны, в частности. Это культура попробовать все новое и побыстрее", – прокомментировал гендиректор Visa в России Михаил Бернер.