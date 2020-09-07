https://ria.ru/20200907/opros-1576863609.html

Опрос: 38% компаний МСП сохранят в ближайшее время удаленную работу

Каждая третья российская компания малого и среднего бизнеса планирует в ближайшем будущем сохранить для сотрудников режим удаленной работы, говорится в... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:08

2020-09-07T12:08

2020-09-07T12:08

экономика

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<strong>MОСКВА, 7 сен - РИА Новости</strong>. Каждая третья российская компания малого и среднего бизнеса планирует в ближайшем будущем сохранить для сотрудников режим удаленной работы, говорится в исследовании <a href="https://ria.ru/organization_Visa_Inc" target="_blank">Visa</a> по итогам опроса предпринимателей о последствиях пандемии коронавируса.Опрос владельцев компаний малого и среднего бизнеса, являющихся участниками программы поддержки МСП #прокачайбизнес, проводился путем анкетирования в августе 2020 года. Выборка включает 500 человек из более чем 45 российских регионов.Почти половина опрошенных (42%) не собираются в ближайшие полгода сокращать расходы. Более половины (56%) ответили, что будут в этот период расширять бизнес и вкладывать деньги в его развитие. Те же, кто планирует экономить, в первую очередь сделают это за счет расходов на рекламу, продвижение и аренду. При этом сокращение зарплат сотрудников не является приоритетом – только 24% респондентов, планирующих урезать расходы, заявили, что сделают это за счет трат на персонал.Три четверти участников исследования (75%) к началу карантина принимали заказы через интернет, 15% респондентов перешли в онлайн во время пандемии и лишь 2% опрошенных не сделали этого и не собираются в будущем. В ответ на вопрос о том, как изменились привычки потребителей и стали ли они меньше покупать онлайн после снятия ограничений, 17% предпринимателей сообщили, что и после окончания периода самоизоляции они наблюдают рост заказов через интернет.В числе приоритетов для МСП после пандемии респонденты назвали развитие продаж онлайн и повышение лояльности покупателей. Так, 40% респондентов указали, что им пригодились бы готовые решения для создания программ лояльности, еще 35% нуждаются в сервисах для роста эффективности онлайн-продаж."Безусловно изменилось потребительское поведение многих людей. Мы видим колоссальный рост платежей, которые приходят в область электронной коммерции. Более трети, 38% респондентов впервые начали покупать продукты онлайн. Такого не было до этого. Продукты, в первую очередь, 31% оплачивали их смартфонами. Россия здесь совершенно точно лидирует с точки зрения проникновения цифровых платежей вообще и покупок через телефоны, в частности. Это культура попробовать все новое и побыстрее", – прокомментировал гендиректор Visa в России Михаил Бернер.

https://ria.ru/20200807/1575487710.html

https://ria.ru/20200907/nestabilnost-1576774949.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика