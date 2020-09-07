https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576899573.html

Юрист Тихановской сообщил о продолжении процесса обжалования выборов

Представляющий интересы баллотировавшейся на пост белорусского президента Светланы Тихановской Максим Знак сообщил, что готова надзорная жалоба на отказ... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T19:50

2020-09-07T19:50

2020-09-07T20:21

протесты в белоруссии

анна канопацкая

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Представляющий интересы баллотировавшейся на пост белорусского президента <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> Максим Знак сообщил, что готова надзорная жалоба на отказ Верховного суда рассматривать вопрос о признании президентских выборов в стране недействительными.Ранее Верховный суд Белоруссии отказал трем экс-кандидатам на пост президента – Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов. Знак заявлял, что адвокаты Тихановской обжалуют отказ Верховного суда рассмотреть их заявление. Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская."Мы ждем, когда по почте будет доставлена копия определения суда... Надзорная жалоба готова, как только получим документ с печатью суда, будет надзорная жалоба подана", - сказал он, напомнив, что Верховный суд ранее ответил на жалобу Тихановской отказом рассматривать дело по существу.Знак пояснил, что ранее Верховный суд занял позицию, согласно которой никто из кандидатов не вправе обращаться в суд по данному вопросу, поскольку ЦИК не принимала решения о признании выборов недействительными и объявила их результат. "Мы обращали внимание, что, на наш взгляд, это противоречит конституционной норме о праве на судебную защиту, которая гарантирована каждому, тем более кандидату в президенты, и говорили, что это определение суда будет обжаловано в надзорном порядке", - подчеркнул он во время стрима на YouTube.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576875428.html

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна канопацкая, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире