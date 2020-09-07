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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576898617.html
Совет оппозиции Белоруссии начал принимать решения через Telegram
Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии на фоне давления на его президиум стал принимать решения через Telegram, сообщил в понедельник член президиума... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T19:20
2020-09-07T20:21
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Координационный совет (КС) оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> на фоне давления на его президиум стал принимать решения через Telegram, сообщил в понедельник член президиума совета Максим Знак.Ранее совет заявил о давлении на него со стороны властей страны, но подчеркнул, что продолжает работать. Сейчас часть членов президиума совета задержана и находится под стражей, часть находится за границей.По его словам, сейчас решения принимаются большинством после обсуждения через Telegram проектов членами совета, в течение суток собираются голоса. Знак подчеркнул, что этот механизм уже опробован.Он также рассказал, что есть еще один механизм принятия решений. "Это - доформирование (основного – ред.) состава КС за счет тех, кто подал заявку на вступление в расширенный состав. У нас более 5 тысяч членов (КС - ред.) сейчас указано на сайте, есть упрощенная процедура приема в расширенный состав и более сложная процедура приема в основной состав КС. Но в ближайшие дни с учетом изменений в регламент будет доформирован основной состав совета до 110 человек, они смогут оперативно работать над разрешением ситуации в стране в той мере, в которой они могут это делать с учетом их положения", - продолжил Знак.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе экс-кандидата в президенты <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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Решения - через телегу, революция - твиттами!))))))))))))))
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У них "доформирование " :)))))))))))
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Совет оппозиции Белоруссии начал принимать решения через Telegram

19:20 07.09.2020 (обновлено: 20:21 07.09.2020)
3387
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии на фоне давления на его президиум стал принимать решения через Telegram, сообщил в понедельник член президиума совета Максим Знак.
Ранее совет заявил о давлении на него со стороны властей страны, но подчеркнул, что продолжает работать. Сейчас часть членов президиума совета задержана и находится под стражей, часть находится за границей.

"Очевидно, что президиум не сможет принимать решений, которые он раньше принимал. В связи с этим для предотвращения возможного дальнейшего давления, а также для обеспечения более оперативной работы членами КС были приняты изменения в регламент", - сказал Знак во время стрима на Youtube-канале.

По его словам, сейчас решения принимаются большинством после обсуждения через Telegram проектов членами совета, в течение суток собираются голоса. Знак подчеркнул, что этот механизм уже опробован.
Он также рассказал, что есть еще один механизм принятия решений. "Это - доформирование (основного – ред.) состава КС за счет тех, кто подал заявку на вступление в расширенный состав. У нас более 5 тысяч членов (КС - ред.) сейчас указано на сайте, есть упрощенная процедура приема в расширенный состав и более сложная процедура приема в основной состав КС. Но в ближайшие дни с учетом изменений в регламент будет доформирован основной состав совета до 110 человек, они смогут оперативно работать над разрешением ситуации в стране в той мере, в которой они могут это делать с учетом их положения", - продолжил Знак.
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Решения - через телегу, революция - твиттами!))))))))))))))
7 сентября, 19:37
Mitrich Kolobok KolobokMitrich Kolobok Kolobok
2160100
У них "доформирование " :)))))))))))
7 сентября, 19:24
ASAlex Smolov
0120100
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