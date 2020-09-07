https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576898617.html

Совет оппозиции Белоруссии начал принимать решения через Telegram

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии на фоне давления на его президиум стал принимать решения через Telegram, сообщил в понедельник член президиума... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T19:20

2020-09-07T19:20

2020-09-07T20:21

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Координационный совет (КС) оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> на фоне давления на его президиум стал принимать решения через Telegram, сообщил в понедельник член президиума совета Максим Знак.Ранее совет заявил о давлении на него со стороны властей страны, но подчеркнул, что продолжает работать. Сейчас часть членов президиума совета задержана и находится под стражей, часть находится за границей.По его словам, сейчас решения принимаются большинством после обсуждения через Telegram проектов членами совета, в течение суток собираются голоса. Знак подчеркнул, что этот механизм уже опробован.Он также рассказал, что есть еще один механизм принятия решений. "Это - доформирование (основного – ред.) состава КС за счет тех, кто подал заявку на вступление в расширенный состав. У нас более 5 тысяч членов (КС - ред.) сейчас указано на сайте, есть упрощенная процедура приема в расширенный состав и более сложная процедура приема в основной состав КС. Но в ближайшие дни с учетом изменений в регламент будет доформирован основной состав совета до 110 человек, они смогут оперативно работать над разрешением ситуации в стране в той мере, в которой они могут это делать с учетом их положения", - продолжил Знак.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе экс-кандидата в президенты <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576896902.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576572264.html

Mitrich Kolobok Kolobok Решения - через телегу, революция - твиттами!)))))))))))))) 19

Alex Smolov У них "доформирование " :))))))))))) 13

12

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире