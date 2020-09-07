Совет оппозиции Белоруссии начал принимать решения через Telegram
19:20 07.09.2020 (обновлено: 20:21 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии на фоне давления на его президиум стал принимать решения через Telegram, сообщил в понедельник член президиума совета Максим Знак.
Ранее совет заявил о давлении на него со стороны властей страны, но подчеркнул, что продолжает работать. Сейчас часть членов президиума совета задержана и находится под стражей, часть находится за границей.
"Очевидно, что президиум не сможет принимать решений, которые он раньше принимал. В связи с этим для предотвращения возможного дальнейшего давления, а также для обеспечения более оперативной работы членами КС были приняты изменения в регламент", - сказал Знак во время стрима на Youtube-канале.
По его словам, сейчас решения принимаются большинством после обсуждения через Telegram проектов членами совета, в течение суток собираются голоса. Знак подчеркнул, что этот механизм уже опробован.
Он также рассказал, что есть еще один механизм принятия решений. "Это - доформирование (основного – ред.) состава КС за счет тех, кто подал заявку на вступление в расширенный состав. У нас более 5 тысяч членов (КС - ред.) сейчас указано на сайте, есть упрощенная процедура приема в расширенный состав и более сложная процедура приема в основной состав КС. Но в ближайшие дни с учетом изменений в регламент будет доформирован основной состав совета до 110 человек, они смогут оперативно работать над разрешением ситуации в стране в той мере, в которой они могут это делать с учетом их положения", - продолжил Знак.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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