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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576880707.html
В Евросоюзе прокомментировали исчезновение белорусских оппозиционеров
Еврокомиссия пытается установить факты по информации о пропаже ряда политических активистов в Белоруссии, сказал представитель пресс-службы ЕК и... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:51
2020-09-07T14:51
протесты в белоруссии
мария колесникова
мвд белоруссии
александр лукашенко
еврокомиссия
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija" target="_blank">Еврокомиссия</a> пытается установить факты по информации о пропаже ряда политических активистов в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, сказал представитель пресс-службы ЕК и внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге."Мы в курсе сообщений, что не только (член президиума совета оппозиции Мария) Колесникова, но ряд других политических активистов и тех, кто участвует в политическом процессе в Белоруссии, пропали. Мы пытаемся установить факты", - сказал он.В свою очередь глава дипломатии ЕС <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозеп Боррель</a> осудил задержания и похищения людей в Белоруссии, в том числе "похищение" Колесниковой, и назвал их недопустимыми.В понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a>, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей Координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200906/doverie-1576843160.html
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571853.html
это называется - вмешательство в дела другой страны
31
"Активисты" уже сами шарахаются от ес :)
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белоруссия
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мария колесникова, мвд белоруссии, александр лукашенко, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире

В Евросоюзе прокомментировали исчезновение белорусских оппозиционеров

14:51 07.09.2020
3110
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Еврокомиссия пытается установить факты по информации о пропаже ряда политических активистов в Белоруссии, сказал представитель пресс-службы ЕК и внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге.
"Мы в курсе сообщений, что не только (член президиума совета оппозиции Мария) Колесникова, но ряд других политических активистов и тех, кто участвует в политическом процессе в Белоруссии, пропали. Мы пытаемся установить факты", - сказал он.
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил задержания и похищения людей в Белоруссии, в том числе "похищение" Колесниковой, и назвал их недопустимыми.

"Произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Белоруссии, в том числе жестокие действия сегодня утром в отношении Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, недопустимы. Власти должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и обязательства", - написал Боррель в Twitter.

В понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей Координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев.
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Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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184730232
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕврокомиссияЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
это называется - вмешательство в дела другой страны
7 сентября, 14:53
О Ольга Занкова
2220007
"Активисты" уже сами шарахаются от ес :)
7 сентября, 14:54
ASAlex Smolov
4110002
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