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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576875428.html
Тихановская обвинила белорусские власти в исчезновении Колесниковой
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что к исчезновению трех представителей Координационного совета (КС) оппозиции... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:59
2020-09-07T16:29
протесты в белоруссии
мария колесникова
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> считает, что к исчезновению трех представителей Координационного совета (КС) оппозиции причастны белорусские власти, хотя они и не подтверждают задержание и заявляют, что сами уточняют информацию о ее исчезновенииВ понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a>, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей Координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев.Как отметила Тихановская, белорусская оппозиция продолжит борьбу, будет добиваться "освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов". Сама Тихановская после президентских выборов выехала в Литву в целях безопасности.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576866165.html
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
Если б сидели в СИЗО, целее были бы. А то запад начал уже устранять свои пешки. На Карнавального посмотрите.
93
Рванули или на грядки в Польшу или на стройки в Россию.
77
91
белоруссия
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мария колесникова, светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Тихановская обвинила белорусские власти в исчезновении Колесниковой

13:59 07.09.2020 (обновлено: 16:29 07.09.2020)
7377
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что к исчезновению трех представителей Координационного совета (КС) оппозиции причастны белорусские власти, хотя они и не подтверждают задержание и заявляют, что сами уточняют информацию о ее исчезновении
В понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей Координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев.

"Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного совета и запугать его членов. Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу", - говорится в заявлении Тихановской, размещенном в понедельник в ее Telegram-канале.

Как отметила Тихановская, белорусская оппозиция продолжит борьбу, будет добиваться "освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов". Сама Тихановская после президентских выборов выехала в Литву в целях безопасности.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 12:02Протесты в Белоруссии
В КС белорусской оппозиции заявили о пропаже трех своих представителей
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Если б сидели в СИЗО, целее были бы. А то запад начал уже устранять свои пешки. На Карнавального посмотрите.
7 сентября, 14:20
Dimon ТрамповDimon Трампов
71400018
Рванули или на грядки в Польшу или на стройки в Россию.
7 сентября, 14:04
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
432100013
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