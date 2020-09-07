https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576875428.html

Тихановская обвинила белорусские власти в исчезновении Колесниковой

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что к исчезновению трех представителей Координационного совета (КС) оппозиции... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:59

2020-09-07T13:59

2020-09-07T16:29

протесты в белоруссии

мария колесникова

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> считает, что к исчезновению трех представителей Координационного совета (КС) оппозиции причастны белорусские власти, хотя они и не подтверждают задержание и заявляют, что сами уточняют информацию о ее исчезновенииВ понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a>, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей Координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев.Как отметила Тихановская, белорусская оппозиция продолжит борьбу, будет добиваться "освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов". Сама Тихановская после президентских выборов выехала в Литву в целях безопасности.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576866165.html

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html

Dimon Трампов Если б сидели в СИЗО, целее были бы. А то запад начал уже устранять свои пешки. На Карнавального посмотрите. 93

Егор Панкратов Рванули или на грядки в Польшу или на стройки в Россию. 77

91

белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире