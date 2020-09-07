Тихановская обвинила белорусские власти в исчезновении Колесниковой
13:59 07.09.2020 (обновлено: 16:29 07.09.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что к исчезновению трех представителей Координационного совета (КС) оппозиции причастны белорусские власти, хотя они и не подтверждают задержание и заявляют, что сами уточняют информацию о ее исчезновении
В понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей Координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев.
"Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного совета и запугать его членов. Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу", - говорится в заявлении Тихановской, размещенном в понедельник в ее Telegram-канале.
Как отметила Тихановская, белорусская оппозиция продолжит борьбу, будет добиваться "освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов". Сама Тихановская после президентских выборов выехала в Литву в целях безопасности.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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