https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576866165.html
В КС белорусской оппозиции заявили о пропаже трех своих представителей
Три представителя Координационного совета оппозиции Белоруссии не выходят на связь, заявили в пресс-службе объединения. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:02
2020-09-07T12:02
2020-09-07T15:27
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен — РИА Новости.</strong> Три представителя Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не выходят на связь, заявили в пресс-службе объединения.Пропали член президиума КС Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. Адвокаты занимаются их поиском, они направили запросы в МВД и КГБ. В ведомствах ответили, что не располагают информацией о задержании оппозиционеров.Некоторые белорусские СМИ ранее сообщили со ссылкой на очевидцев, что Колесникову похитили неизвестные в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>. В августе прошли выборы президента республики, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Сразу после этого начались массовые акции протеста, которые продолжаются уже почти месяц. Силовики применяли к демонстрантам слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. В первые дни задержали более 6,7 тысячи человек, трое протестующих погибли, пострадали сотни граждан, в том числе полицейские и омоновцы.Оппозиция не признала итоги голосования и создала Координационный совет по транзиту власти. В ответ Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, санкция по которому предполагает до пяти лет колонии. При этом в оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны и основаны на Конституции республики.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200904/miting-1576801992.html
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576797422.html
Sergio Enojado
У власти в Беларуси хунта. Которая уже даже не пытается маскироваться. Похищения людей, пытки, убийства по политическим мотивам.
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Александр Кирковский
Ну после вчерашнего перформанса главы ГУБОПиК в гражданской одежде громящего витрины магазинов, можно легко догадаться что это за "неизвестные".
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире