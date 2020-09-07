https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576866165.html

В КС белорусской оппозиции заявили о пропаже трех своих представителей

Три представителя Координационного совета оппозиции Белоруссии не выходят на связь, заявили в пресс-службе объединения. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:02

2020-09-07T12:02

2020-09-07T15:27

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 7 сен — РИА Новости.</strong> Три представителя Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не выходят на связь, заявили в пресс-службе объединения.Пропали член президиума КС Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. Адвокаты занимаются их поиском, они направили запросы в МВД и КГБ. В ведомствах ответили, что не располагают информацией о задержании оппозиционеров.Некоторые белорусские СМИ ранее сообщили со ссылкой на очевидцев, что Колесникову похитили неизвестные в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>. В августе прошли выборы президента республики, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Сразу после этого начались массовые акции протеста, которые продолжаются уже почти месяц. Силовики применяли к демонстрантам слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. В первые дни задержали более 6,7 тысячи человек, трое протестующих погибли, пострадали сотни граждан, в том числе полицейские и омоновцы.Оппозиция не признала итоги голосования и создала Координационный совет по транзиту власти. В ответ Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, санкция по которому предполагает до пяти лет колонии. При этом в оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны и основаны на Конституции республики.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200904/miting-1576801992.html

https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576797422.html

Sergio Enojado У власти в Беларуси хунта. Которая уже даже не пытается маскироваться. Похищения людей, пытки, убийства по политическим мотивам. 399

Александр Кирковский Ну после вчерашнего перформанса главы ГУБОПиК в гражданской одежде громящего витрины магазинов, можно легко догадаться что это за "неизвестные". 270

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире