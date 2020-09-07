https://ria.ru/20200907/omsk-1576900476.html
Губернатор дал старт газоснабжению в селе в 150 километрах от Омска
Губернатор Омской области Александр Бурков торжественно запустил газ в селе Аполлоновка в 150 км от Омска, рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T20:27
2020-09-07T20:27
2020-09-07T20:58
омская область
александр бурков
омская область
омск
исилькульский район
общество
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<strong>ОМСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> торжественно запустил газ в селе Аполлоновка в 150 км от <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a>, рассказали в пресс-службе правительства региона.Сообщается, что в ходе рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Isilkulskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Исилькульский район</a> Бурков посетил деревню Аполлоновка - одну из самых развивающихся территорий района. Здесь, как отмечают в правительстве региона, ежегодно растет число жителей и строится жилье - теперь в селе есть газ.В сообщении указывается, что проектирование и строительство 18,9 км межпоселкового газопровода выполнено на инвестиции компании "Омскгазстройэксплуатация". Также компания построила 11,2 км внутрипоселковых газовых сетей за счет собственных средств и средств потребителей. В правительстве отмечают, что газ в деревню должен был прийти в начале зимы, но подрядчик завершил все работы досрочно."Газ сегодня дали. Подключено уже 36 дворов. Работа будет продолжаться до холодов. В прошлом году в Аполлоновке установили сотовую связь. На следующий год планируем начать по национальному проекту "Чистая вода" строительство водопровода, чтобы обеспечить деревню качественной питьевой водой", - приводит пресс-служба слова Буркова.Планируется, что в ближайший год в Аполлоновке к газу подключат зерносушилки, мельницу, магазин, пекарню и все социальные учреждения – ФАП, школу, детский сад, Дом культуры. Исилькульский район - один из самых газифицированных в регионе: здесь сооружено 318 км сетей газоснабжения, газифицировано 50,5% жилищного фонда.В феврале 2019 года жители Аполлоновки опубликовали видеообращение к главе государства, в котором они заявили, что село живет и развивается, но здесь есть проблемы с сотовой связью, интернетом, газификацией, водоснабжением, медицинским обслуживанием. Власти <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> оперативно отреагировали на обращение и начали поэтапно разбираться в проблемах села.
https://ria.ru/20200904/feldsherstvo-1576803668.html
https://ria.ru/20200825/tramvai-1576288435.html
омская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бурков, омская область, омск, исилькульский район, общество
ОМСК, 7 сен - РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков
торжественно запустил газ в селе Аполлоновка в 150 км от Омска
, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Сообщается, что в ходе рабочей поездки в Исилькульский район
Бурков посетил деревню Аполлоновка - одну из самых развивающихся территорий района. Здесь, как отмечают в правительстве региона, ежегодно растет число жителей и строится жилье - теперь в селе есть газ.
В сообщении указывается, что проектирование и строительство 18,9 км межпоселкового газопровода выполнено на инвестиции компании "Омскгазстройэксплуатация". Также компания построила 11,2 км внутрипоселковых газовых сетей за счет собственных средств и средств потребителей. В правительстве отмечают, что газ в деревню должен был прийти в начале зимы, но подрядчик завершил все работы досрочно.
"Газ сегодня дали. Подключено уже 36 дворов. Работа будет продолжаться до холодов. В прошлом году в Аполлоновке установили сотовую связь. На следующий год планируем начать по национальному проекту "Чистая вода" строительство водопровода, чтобы обеспечить деревню качественной питьевой водой", - приводит пресс-служба слова Буркова.
Планируется, что в ближайший год в Аполлоновке к газу подключат зерносушилки, мельницу, магазин, пекарню и все социальные учреждения – ФАП, школу, детский сад, Дом культуры. Исилькульский район - один из самых газифицированных в регионе: здесь сооружено 318 км сетей газоснабжения, газифицировано 50,5% жилищного фонда.
В феврале 2019 года жители Аполлоновки опубликовали видеообращение к главе государства, в котором они заявили, что село живет и развивается, но здесь есть проблемы с сотовой связью, интернетом, газификацией, водоснабжением, медицинским обслуживанием. Власти Омской области
оперативно отреагировали на обращение и начали поэтапно разбираться в проблемах села.