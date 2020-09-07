https://ria.ru/20200907/okhlobystin-1576875590.html

Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова

Иван Охлобыстин обратился к Владимиру Путину на своей странице "ВКонтакте" с просьбой помочь Михаилу Ефремову, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:00

2020-09-07T14:00

2020-09-07T14:36

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

иван охлобыстин

владимир путин

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> обратился к <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> на своей странице "<a href="https://vk.com/ohlobistin" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" с просьбой помочь <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу о смертельном ДТП.Актер отметил, что Ефремов "вне всяких сомнений" виноват, но настолько слаб и раздавлен, что не представляет никакой опасности для общества. По словам Охлобыстина, его коллега стал "приговором" самому себе и теперь лишен репутации и будущего.Он добавил, что решился обратиться к президенту, поскольку это единственная возможность спасти близкого человека.В минувший четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/proisshestviya-1576858954.html

invisible.man.12 Я думаю В.В. Путин просто обязан помочь Ефремову добрым словом и напутствием, Что, когда он отбудет назначенное судом наказание, пусть ведет свою жизнь в соответствии с законами Российской федерации. И пусть продолжает потешать либерду как "Гражданин Поэт". А пока - «Вечер в хату»......Гражданин Ефремов. 1010

Егор Панкратов Этому больше не наливать..... 682

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, владимир путин, происшествия