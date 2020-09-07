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https://ria.ru/20200907/okhlobystin-1576875590.html
Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова
Иван Охлобыстин обратился к Владимиру Путину на своей странице "ВКонтакте" с просьбой помочь Михаилу Ефремову, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:00
2020-09-07T14:36
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
иван охлобыстин
владимир путин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> обратился к <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> на своей странице "<a href="https://vk.com/ohlobistin" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" с просьбой помочь <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу о смертельном ДТП.Актер отметил, что Ефремов "вне всяких сомнений" виноват, но настолько слаб и раздавлен, что не представляет никакой опасности для общества. По словам Охлобыстина, его коллега стал "приговором" самому себе и теперь лишен репутации и будущего.Он добавил, что решился обратиться к президенту, поскольку это единственная возможность спасти близкого человека.В минувший четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/proisshestviya-1576858954.html
Я думаю В.В. Путин просто обязан помочь Ефремову добрым словом и напутствием, Что, когда он отбудет назначенное судом наказание, пусть ведет свою жизнь в соответствии с законами Российской федерации. И пусть продолжает потешать либерду как "Гражданин Поэт". А пока - «Вечер в хату»......Гражданин Ефремов.
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Этому больше не наливать.....
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, владимир путин, происшествия

Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова

14:00 07.09.2020 (обновлено: 14:36 07.09.2020)
554869
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Иван Охлобыстин обратился к Владимиру Путину на своей странице "ВКонтакте" с просьбой помочь Михаилу Ефремову, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу о смертельном ДТП.
Актер отметил, что Ефремов "вне всяких сомнений" виноват, но настолько слаб и раздавлен, что не представляет никакой опасности для общества. По словам Охлобыстина, его коллега стал "приговором" самому себе и теперь лишен репутации и будущего.
"Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме", — написал Охлобыстин.
Он добавил, что решился обратиться к президенту, поскольку это единственная возможность спасти близкого человека.
В минувший четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы.
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 10:17
СМИ разузнали подробности о судимости адвоката Ефремова
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Обсудить 290
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовИван ОхлобыстинВладимир ПутинПроисшествия
Популярные комментарии
Я думаю В.В. Путин просто обязан помочь Ефремову добрым словом и напутствием, Что, когда он отбудет назначенное судом наказание, пусть ведет свою жизнь в соответствии с законами Российской федерации. И пусть продолжает потешать либерду как "Гражданин Поэт". А пока - «Вечер в хату»......Гражданин Ефремов.
7 сентября, 14:07
iinvisible.man.12
8964514148
Этому больше не наливать.....
7 сентября, 14:03
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
5884724026
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