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В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли поселок
Украинские силовики обстреляли в понедельник подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Голубовское в Донбассе, заявили РИА... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:43
2020-09-07T16:43
2020-09-07T16:43
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
украина
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики обстреляли в понедельник подконтрольный самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республике</a> поселок Голубовское в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (<a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>) режима прекращения огня.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики девять дней не открывали огонь по территории республики."Седьмого сентября 2020 года зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a>", - заявил представитель ведомства.По его словам, украинские силовики в 15.30 (совпадает с мск) открыли огонь из крупнокалиберного пулемета с направления подконтрольного <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> Новотошковского в направлении Голубовского. "Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
донбасс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире