https://ria.ru/20200907/norvegiya-1576867937.html

Видеомост Москва – Осло о книге "Норвегия между США и Россией"

14 сентября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет видеомост Москва – Осло на тему: "Норвегия между США и Россией", в ходе которого состоится обсуждение одноименной книги Турмуда Хейера.

2020-09-07T12:27

2020-09-07T12:27

2020-09-07T12:27

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1576867937.jpg?1599470871

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200914/952892067.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники в Москве:<br></strong>- научный консультант перевода, генерал-майор в отставке Леонид МАКАРОВ;<br>- ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис ФОМИН-НИЛОВ;<br>- заместитель руководителя Центра координации исследований Российского института стратегических исследований Владимир КОСАРЕВ.<br><br>Модератор – советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА.<br><br><strong>В Норвегии:</strong> <br>- автор книги, преподаватель Академии вооруженных сил Норвегии, подполковник Турмуд ХЕЙЕР;<br>- профессор, доцент Университета Юго-Восточной Норвегии Глен ДИСЕН.<br><br>Норвегия, член-основатель НАТО, на протяжении всей холодной войны поддерживала сложный баланс: верное союзничество с США сопровождалось добрососедскими отношениями с Советским Союзом, хотя инциденты случались регулярно. За последние десятилетия от базовой политики не осталось и следа: Норвегия теперь включена в интегрированную систему американских стратегических интересов на Севере Европы и в Арктике. Автор книги оценивает такое положение как более опасное для собственных жителей и для соседней России. <br>Какова цена позиции хорошего союзника США в НАТО? Можно ли достигнуть баланса в отношениях с Америкой и Россией? Каковы последствия активного союзничества Норвегии с США для ситуации в Арктике?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы