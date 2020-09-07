Видеомост Москва – Осло о книге "Норвегия между США и Россией"
14 сентября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет видеомост Москва – Осло на тему: "Норвегия между США и Россией", в ходе которого состоится обсуждение одноименной книги Турмуда Хейера.
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Участники в Москве:
- научный консультант перевода, генерал-майор в отставке Леонид МАКАРОВ;
- ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис ФОМИН-НИЛОВ;
- заместитель руководителя Центра координации исследований Российского института стратегических исследований Владимир КОСАРЕВ.
Модератор – советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА.
В Норвегии:
- автор книги, преподаватель Академии вооруженных сил Норвегии, подполковник Турмуд ХЕЙЕР;
- профессор, доцент Университета Юго-Восточной Норвегии Глен ДИСЕН.
Норвегия, член-основатель НАТО, на протяжении всей холодной войны поддерживала сложный баланс: верное союзничество с США сопровождалось добрососедскими отношениями с Советским Союзом, хотя инциденты случались регулярно. За последние десятилетия от базовой политики не осталось и следа: Норвегия теперь включена в интегрированную систему американских стратегических интересов на Севере Европы и в Арктике. Автор книги оценивает такое положение как более опасное для собственных жителей и для соседней России.
Какова цена позиции хорошего союзника США в НАТО? Можно ли достигнуть баланса в отношениях с Америкой и Россией? Каковы последствия активного союзничества Норвегии с США для ситуации в Арктике?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- научный консультант перевода, генерал-майор в отставке Леонид МАКАРОВ;
- ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис ФОМИН-НИЛОВ;
- заместитель руководителя Центра координации исследований Российского института стратегических исследований Владимир КОСАРЕВ.
Модератор – советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА.
В Норвегии:
- автор книги, преподаватель Академии вооруженных сил Норвегии, подполковник Турмуд ХЕЙЕР;
- профессор, доцент Университета Юго-Восточной Норвегии Глен ДИСЕН.
Норвегия, член-основатель НАТО, на протяжении всей холодной войны поддерживала сложный баланс: верное союзничество с США сопровождалось добрососедскими отношениями с Советским Союзом, хотя инциденты случались регулярно. За последние десятилетия от базовой политики не осталось и следа: Норвегия теперь включена в интегрированную систему американских стратегических интересов на Севере Европы и в Арктике. Автор книги оценивает такое положение как более опасное для собственных жителей и для соседней России.
Какова цена позиции хорошего союзника США в НАТО? Можно ли достигнуть баланса в отношениях с Америкой и Россией? Каковы последствия активного союзничества Норвегии с США для ситуации в Арктике?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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