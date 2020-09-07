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Видеомост Москва – Осло о книге "Норвегия между США и Россией"
14 сентября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет видеомост Москва – Осло на тему: "Норвегия между США и Россией", в ходе которого состоится обсуждение одноименной книги Турмуда Хейера.
2020-09-07T12:27
2020-09-07T12:27
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200914/952892067.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники в Москве:<br></strong>- научный консультант перевода, генерал-майор в отставке Леонид МАКАРОВ;<br>- ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис ФОМИН-НИЛОВ;<br>- заместитель руководителя Центра координации исследований Российского института стратегических исследований Владимир КОСАРЕВ.<br><br>Модератор – советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА.<br><br><strong>В Норвегии:</strong> <br>- автор книги, преподаватель Академии вооруженных сил Норвегии, подполковник Турмуд ХЕЙЕР;<br>- профессор, доцент Университета Юго-Восточной Норвегии Глен ДИСЕН.<br><br>Норвегия, член-основатель НАТО, на протяжении всей холодной войны поддерживала сложный баланс: верное союзничество с США сопровождалось добрососедскими отношениями с Советским Союзом, хотя инциденты случались регулярно. За последние десятилетия от базовой политики не осталось и следа: Норвегия теперь включена в интегрированную систему американских стратегических интересов на Севере Европы и в Арктике. Автор книги оценивает такое положение как более опасное для собственных жителей и для соседней России. <br>Какова цена позиции хорошего союзника США в НАТО? Можно ли достигнуть баланса в отношениях с Америкой и Россией? Каковы последствия активного союзничества Норвегии с США для ситуации в Арктике?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Видеомост Москва – Осло о книге "Норвегия между США и Россией"

12:27 07.09.2020
24
14 сентября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет видеомост Москва – Осло на тему: "Норвегия между США и Россией", в ходе которого состоится обсуждение одноименной книги Турмуда Хейера.
Задать вопрос

Участники в Москве:
- научный консультант перевода, генерал-майор в отставке Леонид МАКАРОВ;
- ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис ФОМИН-НИЛОВ;
- заместитель руководителя Центра координации исследований Российского института стратегических исследований Владимир КОСАРЕВ.

Модератор – советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА.

В Норвегии:
- автор книги, преподаватель Академии вооруженных сил Норвегии, подполковник Турмуд ХЕЙЕР;
- профессор, доцент Университета Юго-Восточной Норвегии Глен ДИСЕН.

Норвегия, член-основатель НАТО, на протяжении всей холодной войны поддерживала сложный баланс: верное союзничество с США сопровождалось добрососедскими отношениями с Советским Союзом, хотя инциденты случались регулярно. За последние десятилетия от базовой политики не осталось и следа: Норвегия теперь включена в интегрированную систему американских стратегических интересов на Севере Европы и в Арктике. Автор книги оценивает такое положение как более опасное для собственных жителей и для соседней России.
Какова цена позиции хорошего союзника США в НАТО? Можно ли достигнуть баланса в отношениях с Америкой и Россией? Каковы последствия активного союзничества Норвегии с США для ситуации в Арктике?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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