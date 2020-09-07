https://ria.ru/20200907/nestabilnost-1576774949.html

"Страхи/Ошибки": как не остаться без денег в финансово нестабильном мире?

Оставят на удалёнке или вообще сократят? Хранить ли деньги в рублях? Взять отпуск или лучше сэкономить и начать копить? Готовиться к худшему или (авось!) всё наладится? Несмотря на снятие режима самоизоляции, будущее до сих пор туманно, а вопросов меньше не стало. Вместе с экспертами ищем ответы и пытаемся понять, что же нас ждёт.

2020-09-07T12:00

2020-09-07T12:00

2020-09-07T12:00

страхи/ошибки

подкаст

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"Страхи/Ошибки": как не остаться без денег в финансово нестабильном мире? Оставят на удалёнке или вообще сократят? Хранить деньги в рублях или купить валюту? Взять отпуск или лучше сэкономить и начать копить? Готовиться к худшему или (авось!) всё наладится? Несмотря на снятие режима самоизоляции, будущее до сих пор туманно, а вопросов меньше не стало. Вместе с экспертами ищем ответы и пытаемся понять, что же нас ждёт.

Как меняется экономика? На что последние полгода люди тратили деньги и как поступать с накоплениями сейчас? Стоит ли опасаться сокращений или страхи беспочвенны? Станет ли удалёнка привычным явлением? Где искать силы и как себя мотивировать на действия, если совсем выгорел из-за пандемии?Вместе с генеральным директором Visa в России Михаилом Бернером, генеральным директором компании Яндекс.Деньги (входит в экосистему Сбербанка) Иваном Глазачевым и психологом <a href="https://instagram.com/maria_heril?igshid=1b9bjw2gggz5n" target="_blank">Марией Эриль</a> разбираемся, как не наделать финансовых, карьерных и личных ошибок.<em>Партнёр эпизода </em>—<em> международная платёжная система Visa.</em><strong>1:50</strong> Как изменилось потребительское поведение во время пандемии?<strong>4:00 </strong>Что случилось с продажами в онлайне и что люди скупали в первую очередь (не только продукты)?<strong>8:30</strong> Как меняется наше отношение к деньгам?<strong>10:40</strong> Увеличился ли после пандемии уровень осознанного отношения к тратам?<strong>11:45 </strong>Как предприятия переходили в онлайн?<strong>14:20</strong> Как правильно тратить и копить, если деньги на банковской карте?<strong>18:00 </strong>Уже пора копить на чёрный день?<strong>20:00</strong> Готовиться ли к кризису, сокращениям и переходить в режим экономии?<strong>23:30</strong> Как справиться с выгоранием после пандемии и найти ресурс?<strong>27:15</strong> Какой процент компаний планирует остаться на удалёнке?<strong>31:20</strong> Сколько и чему люди учились онлайн во время пандемии?<strong>35:20</strong> Как быть, если кругом неизвестность?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B8/id1438773021?mt=2">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N0cmFoaS54bWw">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411676">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1475619?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/strakhi">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст