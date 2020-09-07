https://ria.ru/20200907/navyki-1576875648.html

Спецпредставитель Путина назвал семь ключевых навыков для управленцев

Среди главных навыков успешных управленцев должны быть поддержка здоровья в стрессовых ситуациях, умение сохранять баланс "семья-работа", глубокое понимание... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:24

2020-09-07T14:24

2020-09-07T14:24

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Среди главных навыков успешных управленцев должны быть поддержка здоровья в стрессовых ситуациях, умение сохранять баланс "семья-работа", глубокое понимание финансов и способность отделять оптимальное для себя от оптимальное для своей компании, рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития <a href="https://ria.ru/person_dmitriy-peskov-spetspredstavitel-prezidenta/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Этим же навыкам, по его словам, он хотел бы и сам научиться."Первое - и мне, и вам, и тем, кто сегодня сидит в "пленаре" на креслах, наверное, самый важный навык, которого нам не хватает, - это поддержка здоровья в стрессовых ситуациях. Работа современного управленца - это практически непрекращающийся стресс, соответствующие заболевания. Поэтому эта поддержка в стрессе, наверное, то, чего нам больше всего не хватает. Я конечно этим занимаюсь и буду заниматься дальше", - сказал он в ходе выступления на пленарной сессии финала VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)."Второе - это "баланс семья-работа". Знаете, трудоголики горят ярко, но недолго. Они сгорают на работе, и в общем, дальше, что называется, тихонько отлеживаются на диване. Поэтому баланс надо держать, потому что жить надо, особенно в России, долго и здорово. Третье.... способность к эмпатии, способность сопереживать другим людям и сочувствовать другим людям", - отметил спецпредставитель президента РФ.Помимо этого управленцам, по его словам, пригодятся навыки глубокого понимания финансов, понимания принципов написания успешных сценариев, понимания, как работают игровые среды и создаются успешные игры. Этих навыков, по словам Пескова, не хватает и ему."Ну и наконец седьмое, самый главный навык, это такое умение отказываться от собственного "я", менять очень часто понятие "карьера" на понятие "служение", потому что иначе ты начинаешь принимать решения, которые, как тебе кажется, оптимальны для тебя, но не для той организации, той страны, в которой ты работаешь", - добавил Песков.

https://ria.ru/20200612/1572857991.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков (спецпредставитель президента), общество