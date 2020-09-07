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Спецпредставитель Путина назвал семь ключевых навыков для управленцев
Среди главных навыков успешных управленцев должны быть поддержка здоровья в стрессовых ситуациях, умение сохранять баланс "семья-работа", глубокое понимание... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:24
2020-09-07T14:24
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Среди главных навыков успешных управленцев должны быть поддержка здоровья в стрессовых ситуациях, умение сохранять баланс "семья-работа", глубокое понимание финансов и способность отделять оптимальное для себя от оптимальное для своей компании, рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития <a href="https://ria.ru/person_dmitriy-peskov-spetspredstavitel-prezidenta/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Этим же навыкам, по его словам, он хотел бы и сам научиться."Первое - и мне, и вам, и тем, кто сегодня сидит в "пленаре" на креслах, наверное, самый важный навык, которого нам не хватает, - это поддержка здоровья в стрессовых ситуациях. Работа современного управленца - это практически непрекращающийся стресс, соответствующие заболевания. Поэтому эта поддержка в стрессе, наверное, то, чего нам больше всего не хватает. Я конечно этим занимаюсь и буду заниматься дальше", - сказал он в ходе выступления на пленарной сессии финала VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)."Второе - это "баланс семья-работа". Знаете, трудоголики горят ярко, но недолго. Они сгорают на работе, и в общем, дальше, что называется, тихонько отлеживаются на диване. Поэтому баланс надо держать, потому что жить надо, особенно в России, долго и здорово. Третье.... способность к эмпатии, способность сопереживать другим людям и сочувствовать другим людям", - отметил спецпредставитель президента РФ.Помимо этого управленцам, по его словам, пригодятся навыки глубокого понимания финансов, понимания принципов написания успешных сценариев, понимания, как работают игровые среды и создаются успешные игры. Этих навыков, по словам Пескова, не хватает и ему."Ну и наконец седьмое, самый главный навык, это такое умение отказываться от собственного "я", менять очень часто понятие "карьера" на понятие "служение", потому что иначе ты начинаешь принимать решения, которые, как тебе кажется, оптимальны для тебя, но не для той организации, той страны, в которой ты работаешь", - добавил Песков.
https://ria.ru/20200612/1572857991.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), общество

Спецпредставитель Путина назвал семь ключевых навыков для управленцев

14:24 07.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Среди главных навыков успешных управленцев должны быть поддержка здоровья в стрессовых ситуациях, умение сохранять баланс "семья-работа", глубокое понимание финансов и способность отделять оптимальное для себя от оптимальное для своей компании, рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Этим же навыкам, по его словам, он хотел бы и сам научиться.
"Первое - и мне, и вам, и тем, кто сегодня сидит в "пленаре" на креслах, наверное, самый важный навык, которого нам не хватает, - это поддержка здоровья в стрессовых ситуациях. Работа современного управленца - это практически непрекращающийся стресс, соответствующие заболевания. Поэтому эта поддержка в стрессе, наверное, то, чего нам больше всего не хватает. Я конечно этим занимаюсь и буду заниматься дальше", - сказал он в ходе выступления на пленарной сессии финала VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia).
"Второе - это "баланс семья-работа". Знаете, трудоголики горят ярко, но недолго. Они сгорают на работе, и в общем, дальше, что называется, тихонько отлеживаются на диване. Поэтому баланс надо держать, потому что жить надо, особенно в России, долго и здорово. Третье.... способность к эмпатии, способность сопереживать другим людям и сочувствовать другим людям", - отметил спецпредставитель президента РФ.
Помимо этого управленцам, по его словам, пригодятся навыки глубокого понимания финансов, понимания принципов написания успешных сценариев, понимания, как работают игровые среды и создаются успешные игры. Этих навыков, по словам Пескова, не хватает и ему.
"Ну и наконец седьмое, самый главный навык, это такое умение отказываться от собственного "я", менять очень часто понятие "карьера" на понятие "служение", потому что иначе ты начинаешь принимать решения, которые, как тебе кажется, оптимальны для тебя, но не для той организации, той страны, в которой ты работаешь", - добавил Песков.
Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путинабольшая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 12.06.2020
12 июня, 15:37
Песков назвал главные качества дипломата
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Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)Общество
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