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Мишустин назвал Путина своим наставником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал своим наставником президента России, отметив, что это человек, с которым можно посоветоваться в любой момент. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:51
2020-09-07T10:51
михаил мишустин
владимир путин
общество
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> назвал своим наставником президента России, отметив, что это человек, с которым можно посоветоваться в любой момент."Сегодня для меня наставник - президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться", - сказал он, выступая на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России".Премьер отметил, что, "может быть, можно и не советоваться с наставником часто, но он точно есть рядом и точно вас поддержит"."Поэтому для меня наставничество - это люди, близкие мне, люди, которые окружают меня как в профессии, так и в личной жизни", - добавил премьер.Он также рассказал, что первыми его наставниками были его родители, а затем наставниками были учителя в школе.
https://ria.ru/20200723/1574773792.html
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михаил мишустин, владимир путин, общество

Мишустин назвал Путина своим наставником

10:51 07.09.2020
391
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал своим наставником президента России, отметив, что это человек, с которым можно посоветоваться в любой момент.
"Сегодня для меня наставник - президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться", - сказал он, выступая на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России".
Премьер отметил, что, "может быть, можно и не советоваться с наставником часто, но он точно есть рядом и точно вас поддержит".
"Поэтому для меня наставничество - это люди, близкие мне, люди, которые окружают меня как в профессии, так и в личной жизни", - добавил премьер.
Он также рассказал, что первыми его наставниками были его родители, а затем наставниками были учителя в школе.
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