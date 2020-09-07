https://ria.ru/20200907/nastavnik-1576861457.html

Мишустин назвал Путина своим наставником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал своим наставником президента России, отметив, что это человек, с которым можно посоветоваться в любой момент. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:51

2020-09-07T10:51

2020-09-07T10:51

михаил мишустин

владимир путин

общество

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> назвал своим наставником президента России, отметив, что это человек, с которым можно посоветоваться в любой момент."Сегодня для меня наставник - президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться", - сказал он, выступая на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России".Премьер отметил, что, "может быть, можно и не советоваться с наставником часто, но он точно есть рядом и точно вас поддержит"."Поэтому для меня наставничество - это люди, близкие мне, люди, которые окружают меня как в профессии, так и в личной жизни", - добавил премьер.Он также рассказал, что первыми его наставниками были его родители, а затем наставниками были учителя в школе.

https://ria.ru/20200723/1574773792.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, владимир путин, общество