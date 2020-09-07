https://ria.ru/20200907/nalogi-1576866651.html

В Совфеде предложили продлить "налоговые каникулы" для бизнеса

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает продлить "налоговые каникулы" для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:10

2020-09-07T12:10

2020-09-07T12:10

россия

андрей кутепов

максим орешкин

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает продлить "налоговые каникулы" для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.В письме на имя помощника президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максима Орешкина</a> политик предлагает "продолжить практику временного освобождения предприятий от части налогов и взносов". "Указанная мера поддержки показала себя наиболее эффективной и позволила многим сохранить бизнес", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.По словам <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kutepov/" target="_blank" data-auto="true">Кутепова</a>, высвобождаемые денежные средства в указанных случаях перераспределяются, в том числе, и на заработную плату. "Предоставление такой меры поддержки в будущем можно поставить под условие сохранения рабочих мест. Так, например, в сферах гостиничного бизнеса отмена налога на прибыль в течение 6 месяцев, по предварительным расчетам, позволит обеспечить занятость и выплату заработной платы в течение 6 месяцев 26 тысячам работникам, а в сфере транспортировки - 339 тысячам работников", - отмечается в обращении.В документе уточняется, что, согласно данным о численности официально зарегистрированных безработных, на 31 августа 2020 года их 3 629 300. При этом, в 47 регионах число официальных безработных увеличилось в пять и более раз.Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на официальном сайте Федеральной налоговой службы, на 10 мая 2020 года количество субъектов МСП (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) составляло 6 035 035. На 10 августа 2020 года количество субъектов МСП уменьшилось до 5 590 081.По состоянию на 10 мая 2020 года по сравнению с предыдущим периодом сокращение численности наемного персонала в сегменте МСП составляет 470 тысяч человек. Что касается мер поддержки, то в отношении сегмента МСП отказы в получении таких мер отмечены по разным мерам поддержки от 25 до 59%. В сегменте системообразующих предприятий меры поддержки коснулись только 11% компаний, заключил парламентарий.

https://ria.ru/20200903/nalog-1576677311.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей кутепов, максим орешкин, экономика