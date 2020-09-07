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Мурманская область
https://ria.ru/20200907/murmansk-1576903876.html
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под Мурманском
Уникальный инвестиционный проект по производству диоксида титана, редких и редкоземельных металлов, которые в настоящее время не производятся в достаточном... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T22:29
2020-09-07T22:29
мурманская область
федеральный центр проектного финансирования
андрей чибис
мурманская область
мрск северо-запада
экономика
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<strong>МУРМАНСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Уникальный инвестиционный проект по производству диоксида титана, редких и редкоземельных металлов, которые в настоящее время не производятся в достаточном количестве в России, будет реализован на Центральном участке Африкандского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>, сообщила пресс-служба правительства регионаПроект "Интегрированный химико-металлургический комплекс по производству диоксида титана, редких и редкоземельных металлов на Центральном участке Африкандского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд" реализуется на территории Мурманской области компанией АО "Аркминерал - Ресурс" при поддержке правительства региона."Проект подразумевает производство высокотехнологичных материалов, не производящихся сегодня в достаточном количестве в России: это диоксид титана, редкие металлы, в том числе редкие земельные металлы. То, без чего нынешняя промышленность не может обойтись. Считаю, этот проект уникальным не только для региона, но и для всей страны, с очень высоким экспортным потенциалом, что позволит России занять серьезное место на рынке высокотехнологичных материалов", - отметил генеральный директор компании "Аркминерал" Андрей Тренин, слова которого приводит пресс-служба.Сообщается, что инициатор проекта получил официальное положительное заключение от АО "<a href="http://ria.ru/organization_Federalnyjj_centr_proektnogo_finansirovanija/" target="_blank" data-auto="true">Федеральный центр проектного финансирования</a>", независимые экспертные заключения, в том числе по технологической части, подписаны соглашения о выполнении геологоразведочных и исследовательских работ с АО "МАГЭ" и ООО "Геостройпроект", подключении к сетям производственных мощностей с ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_MRSK_Severo_Zapada/" target="_blank" data-auto="true">МРСК Северо-Запада</a>". Кроме того, в июне состоялся аукцион, в рамках которого инициатор проекта определен недропользователем Центрального участка Африкандского месторождения на 25 лет.По словам Тренина, одной из основных проблем при реализации проекта является то, что участок недр расположен в непосредственной близости от объекта военной инфраструктуры. По условиям лицензии, добычные работы возможны только после того, как состоится релокация объектов Минобороны, запланированная в 2021-2022 году."До релокации мы проведем этап геологоразведки, постановки запасов на баланс, чтобы понять, сколько полезных ископаемых и где они находятся, чтобы выйти уже на технико-экономическое обоснование кондиций, чтобы поставить их на запасы государственной комиссии по закупкам. Инфраструктура на данный момент вся есть, нам предстоит ее обновить и реконструировать", – пояснил Тренин. Инвестор в будущем рассматривает возможность стать резидентами ТОР "Столица Арктики"."Главное для региона – что в рамках проекта планируется создание 450 новых постоянных рабочих мест. Общий объем инвестиций составит порядка 17,9 млрд рублей. Выход на проектную мощность заявлен на 2024 год, в первый же год после этого налоговые отчисления в федеральный бюджет составят 1,5 млрд рублей, всего за период 2024-2035 годы бюджетная эффективность проекта для федерального бюджета составит 20,5 млрд рублей", – подчеркнула вице-губернатор Ольга Кузнецова.Как отметил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a>, набор вопросов, связанных с военной инфраструктурой, власти региона обсуждали с министерством обороны РФ. "Все настроены на конструктивное и оперативное решение. Безусловно, как и ранее, мы будем поддерживать все инвестиционные активности на территории региона, особенно с учетом того, что в действие вступает "арктический пакет" законов, и инвестиции в Мурманскую область стали гораздо более рентабельны", – сказал Чибис.
https://ria.ru/20200907/terminal-1576860250.html
https://ria.ru/20200827/turizm-1576398624.html
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федеральный центр проектного финансирования, андрей чибис, мурманская область, мрск северо-запада, экономика

Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под Мурманском

22:29 07.09.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Павел Львов
МУРМАНСК, 7 сен – РИА Новости. Уникальный инвестиционный проект по производству диоксида титана, редких и редкоземельных металлов, которые в настоящее время не производятся в достаточном количестве в России, будет реализован на Центральном участке Африкандского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд в Мурманской области, сообщила пресс-служба правительства региона
Проект "Интегрированный химико-металлургический комплекс по производству диоксида титана, редких и редкоземельных металлов на Центральном участке Африкандского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд" реализуется на территории Мурманской области компанией АО "Аркминерал - Ресурс" при поддержке правительства региона.
"Проект подразумевает производство высокотехнологичных материалов, не производящихся сегодня в достаточном количестве в России: это диоксид титана, редкие металлы, в том числе редкие земельные металлы. То, без чего нынешняя промышленность не может обойтись. Считаю, этот проект уникальным не только для региона, но и для всей страны, с очень высоким экспортным потенциалом, что позволит России занять серьезное место на рынке высокотехнологичных материалов", - отметил генеральный директор компании "Аркминерал" Андрей Тренин, слова которого приводит пресс-служба.
Сообщается, что инициатор проекта получил официальное положительное заключение от АО "Федеральный центр проектного финансирования", независимые экспертные заключения, в том числе по технологической части, подписаны соглашения о выполнении геологоразведочных и исследовательских работ с АО "МАГЭ" и ООО "Геостройпроект", подключении к сетям производственных мощностей с ПАО "МРСК Северо-Запада". Кроме того, в июне состоялся аукцион, в рамках которого инициатор проекта определен недропользователем Центрального участка Африкандского месторождения на 25 лет.
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По словам Тренина, одной из основных проблем при реализации проекта является то, что участок недр расположен в непосредственной близости от объекта военной инфраструктуры. По условиям лицензии, добычные работы возможны только после того, как состоится релокация объектов Минобороны, запланированная в 2021-2022 году.
"До релокации мы проведем этап геологоразведки, постановки запасов на баланс, чтобы понять, сколько полезных ископаемых и где они находятся, чтобы выйти уже на технико-экономическое обоснование кондиций, чтобы поставить их на запасы государственной комиссии по закупкам. Инфраструктура на данный момент вся есть, нам предстоит ее обновить и реконструировать", – пояснил Тренин. Инвестор в будущем рассматривает возможность стать резидентами ТОР "Столица Арктики".
"Главное для региона – что в рамках проекта планируется создание 450 новых постоянных рабочих мест. Общий объем инвестиций составит порядка 17,9 млрд рублей. Выход на проектную мощность заявлен на 2024 год, в первый же год после этого налоговые отчисления в федеральный бюджет составят 1,5 млрд рублей, всего за период 2024-2035 годы бюджетная эффективность проекта для федерального бюджета составит 20,5 млрд рублей", – подчеркнула вице-губернатор Ольга Кузнецова.
Как отметил губернатор региона Андрей Чибис, набор вопросов, связанных с военной инфраструктурой, власти региона обсуждали с министерством обороны РФ. "Все настроены на конструктивное и оперативное решение. Безусловно, как и ранее, мы будем поддерживать все инвестиционные активности на территории региона, особенно с учетом того, что в действие вступает "арктический пакет" законов, и инвестиции в Мурманскую область стали гораздо более рентабельны", – сказал Чибис.
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Мурманская областьФедеральный центр проектного финансированияАндрей ЧибисМурманская областьМРСК Северо-ЗападаЭкономика
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