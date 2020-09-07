https://ria.ru/20200907/mukha-1576887016.html
Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху
Французский пенсионер случайно взорвал часть своего дома при попытке убить муху. Об этом пишет Sud Ouest. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:37
2020-09-07T16:37
2020-09-07T18:03
франция
происшествия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_France/" target="_blank">Французский</a> пенсионер случайно взорвал часть своего дома при попытке убить муху. Об этом пишет <a href="https://www.sudouest.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sud Ouest</a>.Как сообщает издание, 82-летний житель коммуны Паркуль-Шено в департаменте Дордонь попытался убить насекомое электрической мухоловкой. Но из-за неисправности газового баллона в частном доме пенсионера произошла утечка газа, и искра от мухоловки спровоцировала взрыв.Мужчина отделался легким ожогом руки, но его дом больше непригоден для проживания из-за обрушения потолка.
https://ria.ru/20200803/1575330140.html
Natalia Bikowa
Муху хоть убил?
84
Виктор А
Отделалась контузией
37
21
франция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, происшествия, в мире