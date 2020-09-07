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Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху
Французский пенсионер случайно взорвал часть своего дома при попытке убить муху. Об этом пишет Sud Ouest. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:37
2020-09-07T18:03
франция
происшествия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_France/" target="_blank">Французский</a> пенсионер случайно взорвал часть своего дома при попытке убить муху. Об этом пишет <a href="https://www.sudouest.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sud Ouest</a>.Как сообщает издание, 82-летний житель коммуны Паркуль-Шено в департаменте Дордонь попытался убить насекомое электрической мухоловкой. Но из-за неисправности газового баллона в частном доме пенсионера произошла утечка газа, и искра от мухоловки спровоцировала взрыв.Мужчина отделался легким ожогом руки, но его дом больше непригоден для проживания из-за обрушения потолка.
https://ria.ru/20200803/1575330140.html
Муху хоть убил?
84
Отделалась контузией
37
21
франция
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60
франция, происшествия, в мире

Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху

16:37 07.09.2020 (обновлено: 18:03 07.09.2020)
14515
CC BY-SA 3.0 / Alvesgaspar / A blow-fly (Calliphora vicina)Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Alvesgaspar / A blow-fly (Calliphora vicina)
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Французский пенсионер случайно взорвал часть своего дома при попытке убить муху. Об этом пишет Sud Ouest.
Как сообщает издание, 82-летний житель коммуны Паркуль-Шено в департаменте Дордонь попытался убить насекомое электрической мухоловкой. Но из-за неисправности газового баллона в частном доме пенсионера произошла утечка газа, и искра от мухоловки спровоцировала взрыв.
Мужчина отделался легким ожогом руки, но его дом больше непригоден для проживания из-за обрушения потолка.
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ФранцияПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Муху хоть убил?
7 сентября, 16:49
Natalia BikowaNatalia Bikowa
16670100
Отделалась контузией
7 сентября, 17:22
ВАВиктор А
3321100
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