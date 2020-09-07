https://ria.ru/20200907/moskva-1576881002.html

Москва не досчиталась шести миллионов туристов из-за пандемии

Москва в связи с пандемией не досчиталась шести миллионов туристов, это примерно 35-40 миллиардов рублей доходов городского бюджета, сообщил руководитель... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T22:50

2020-09-07T22:50

2020-09-07T22:50

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Москва в связи с пандемией не досчиталась шести миллионов туристов, это примерно 35-40 миллиардов рублей доходов городского бюджета, сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов."На сегодняшний день мы не досчитались порядка шести миллионов туристов — это примерно 35-40 миллиардов рублей доходов городского бюджета и примерно 300 миллиардов доходов предпринимателей", — сказал он.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Москве число излечившихся превысило 220 тысяч человек, умерли почти пять тысяч заболевших.

https://ria.ru/20200829/aviabilety-1576430143.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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