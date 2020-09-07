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Туризм
https://ria.ru/20200907/moskva-1576881002.html
Москва не досчиталась шести миллионов туристов из-за пандемии
Москва в связи с пандемией не досчиталась шести миллионов туристов, это примерно 35-40 миллиардов рублей доходов городского бюджета, сообщил руководитель... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T22:50
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туризм
туристы
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Москва в связи с пандемией не досчиталась шести миллионов туристов, это примерно 35-40 миллиардов рублей доходов городского бюджета, сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов."На сегодняшний день мы не досчитались порядка шести миллионов туристов — это примерно 35-40 миллиардов рублей доходов городского бюджета и примерно 300 миллиардов доходов предпринимателей", — сказал он.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Москве число излечившихся превысило 220 тысяч человек, умерли почти пять тысяч заболевших.
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туризм, туристы, новости - туризм, москва

Москва не досчиталась шести миллионов туристов из-за пандемии

22:50 07.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициантка в защитной маске на летней веранде ресторана
Официантка в защитной маске на летней веранде ресторана - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Москва в связи с пандемией не досчиталась шести миллионов туристов, это примерно 35-40 миллиардов рублей доходов городского бюджета, сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
"На сегодняшний день мы не досчитались порядка шести миллионов туристов — это примерно 35-40 миллиардов рублей доходов городского бюджета и примерно 300 миллиардов доходов предпринимателей", — сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Москве число излечившихся превысило 220 тысяч человек, умерли почти пять тысяч заболевших.
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