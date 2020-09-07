https://ria.ru/20200907/moshennichestvo-1576889596.html

Минкомсвязь разработает меры по борьбе с телефонным мошенничеством

Минкомсвязь РФ создала межведомственную рабочую группу, которая займется вопросами противодействия телефонному мошенничеству, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:04

2020-09-07T17:04

2020-09-07T17:04

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Минкомсвязь РФ создала межведомственную рабочую группу, которая займется вопросами противодействия телефонному мошенничеству, говорится в сообщении министерства.В состав группы вошли представители Минкомсвязи, МВД, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзора</a>, Банка России, кредитных организаций, операторов связи.Как уточняется в сообщении, основными задачами рабочей группы станут разработка рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на блокировку несанкционированного использования телефонных номеров, подготовка предложений по совершенствованию законодательства.Кроме того, группа планирует уделять внимание алгоритмам функционирования сервисов IР-телефонии, а также выявлению и блокировке номеров телефонов колл-центров мошеннической направленности."Появление этого совещательного органа обусловлено стремительным ростом случаев обмана клиентов кредитных организаций с использованием телефонных номеров. Уверен, что совместными усилиями участников рабочей группы мы разработаем эффективные способы решения проблемы", - приводятся в сообщении слова замглавы Минкомсвязи, председателя межведомственной рабочей группы Олега Иванова.

https://ria.ru/20200903/moshennichestvo-1576656811.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, общество