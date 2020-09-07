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Мишустин считает, что для достижения успеха не обязательно ехать в Москву
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что для того, чтобы добиться успеха, не обязательно ехать в Москву. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:06
2020-09-07T11:06
михаил мишустин
москва
общество
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> считает, что для того, чтобы добиться успеха, не обязательно ехать в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>."Сегодня в Москве собрались лидеры со всей нашей страны. Многие вообще считают, что для того, чтобы добиться успеха, надо ехать в Москву. Но это не так. В любом регионе, в каждом городе и посёлке вы можете проявить себя", - сказал он на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России".Именно о таком социальном лифте, который бы распространялся на всю страну, говорил президент, добавил он."Вот для меня как для председателя правительства и как для гражданина очень важно, чтобы ваш опыт и новые практики вы помогли реализовать во всех уголках нашей страны, и жизнь в России становилась бы лучше и комфортнее", - подчеркнул премьер.Он также отметил, что "сильная Россия это не сильный и богатый центр, а это крепкие и успешные регионы страны".
https://ria.ru/20200907/mishustin-1576861689.html
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михаил мишустин, москва, общество

Мишустин считает, что для достижения успеха не обязательно ехать в Москву

11:06 07.09.2020
130
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что для того, чтобы добиться успеха, не обязательно ехать в Москву.
"Сегодня в Москве собрались лидеры со всей нашей страны. Многие вообще считают, что для того, чтобы добиться успеха, надо ехать в Москву. Но это не так. В любом регионе, в каждом городе и посёлке вы можете проявить себя", - сказал он на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России".
Именно о таком социальном лифте, который бы распространялся на всю страну, говорил президент, добавил он.
"Вот для меня как для председателя правительства и как для гражданина очень важно, чтобы ваш опыт и новые практики вы помогли реализовать во всех уголках нашей страны, и жизнь в России становилась бы лучше и комфортнее", - подчеркнул премьер.
Он также отметил, что "сильная Россия это не сильный и богатый центр, а это крепкие и успешные регионы страны".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает перед участниками суперфинала конкурса управленцев Лидеры России 2020 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
10:57
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420002
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