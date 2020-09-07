https://ria.ru/20200907/mishustin-1576861689.html

Мишустин рассказал, как должны работать социальные лифты

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что социальные лифты должны работать не по звонку, а исходя из компетенций, и те, кто пришел в кабмин, РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:57

2020-09-07T10:57

2020-09-07T11:13

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Председатель правительства России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> заявил, что социальные лифты должны работать не по звонку, а исходя из компетенций, и те, кто пришел в кабмин, получили посты благодаря знаниям."Сейчас в правительстве мы стараемся придерживаться тех же принципов. Как говорил президент, социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям. Те, кто сегодня пришел работать сегодня в кабинет министров, я совершенно искренне это говорю, получили свои посты, в первую очередь, благодаря своим знаниям и компетенциям", - сказал Мишустин, выступая на конкурсе "Лидеры России".По словам председателя правителя, правительство - это тоже социальный лифт, который помогает повысить эффективность государственного аппарата.

https://ria.ru/20200907/nastavnik-1576861457.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество