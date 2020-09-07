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https://ria.ru/20200907/miro-1576783955.html
Полиция Испании нашла пропавшую картину Жоана Миро на аукционе в Лондоне
Испанская полиция обнаружила на аукционе в Лондоне пропавшую во время пересылки картину Жоана Миро, ее вернули законному владельцу, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T04:15
2020-09-07T04:15
культура
новости культуры
выставки
музеи
жоан миро
лондон
испания
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<strong>МАДРИД, 7 сен – РИА Новости.</strong> Испанская полиция обнаружила на аукционе в Лондоне пропавшую во время пересылки картину Жоана Миро, ее вернули законному владельцу, <a href="https://www.policia.es/prensa/20200904_1.html" target="_blank">говорится</a> в сообщении ведомства.Испанский коллекционер продал картину жителю Лондона, однако во время пересылки она пропала.Расследование началось в июле после того, как о пропаже работы каталонского художника из серии "Гауди" сообщили в транспортной компании – новый владелец ее так и не получил. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что работу доставили не по тому адресу, однако случайный получатель заверил, что вернул ее в Испанию. В результате картину обнаружили выставленной на лондонском аукционе, ее примерная стоимость оценивается в 10 тысяч евро.Британские правоохранительные органы потребовали снять произведение с торгов, работу вернули испанскому владельцу.
https://ria.ru/20191211/1562256011.html
лондон
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новости культуры, выставки, музеи, жоан миро, лондон, испания

Полиция Испании нашла пропавшую картину Жоана Миро на аукционе в Лондоне

04:15 07.09.2020
1062
© Полиция ИспанииИспанская полиция обнаружила пропавшую картину Жоана Миро
Испанская полиция обнаружила пропавшую картину Жоана Миро - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Полиция Испании
МАДРИД, 7 сен – РИА Новости. Испанская полиция обнаружила на аукционе в Лондоне пропавшую во время пересылки картину Жоана Миро, ее вернули законному владельцу, говорится в сообщении ведомства.
Испанский коллекционер продал картину жителю Лондона, однако во время пересылки она пропала.
Расследование началось в июле после того, как о пропаже работы каталонского художника из серии "Гауди" сообщили в транспортной компании – новый владелец ее так и не получил. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что работу доставили не по тому адресу, однако случайный получатель заверил, что вернул ее в Испанию. В результате картину обнаружили выставленной на лондонском аукционе, ее примерная стоимость оценивается в 10 тысяч евро.
Британские правоохранительные органы потребовали снять произведение с торгов, работу вернули испанскому владельцу.
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