https://ria.ru/20200907/miro-1576783955.html

Полиция Испании нашла пропавшую картину Жоана Миро на аукционе в Лондоне

Испанская полиция обнаружила на аукционе в Лондоне пропавшую во время пересылки картину Жоана Миро, ее вернули законному владельцу, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T04:15

2020-09-07T04:15

2020-09-07T04:15

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<strong>МАДРИД, 7 сен – РИА Новости.</strong> Испанская полиция обнаружила на аукционе в Лондоне пропавшую во время пересылки картину Жоана Миро, ее вернули законному владельцу, <a href="https://www.policia.es/prensa/20200904_1.html" target="_blank">говорится</a> в сообщении ведомства.Испанский коллекционер продал картину жителю Лондона, однако во время пересылки она пропала.Расследование началось в июле после того, как о пропаже работы каталонского художника из серии "Гауди" сообщили в транспортной компании – новый владелец ее так и не получил. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что работу доставили не по тому адресу, однако случайный получатель заверил, что вернул ее в Испанию. В результате картину обнаружили выставленной на лондонском аукционе, ее примерная стоимость оценивается в 10 тысяч евро.Британские правоохранительные органы потребовали снять произведение с торгов, работу вернули испанскому владельцу.

https://ria.ru/20191211/1562256011.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, жоан миро, лондон, испания