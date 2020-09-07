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https://ria.ru/20200907/minsk-1576867241.html
В МВД Белоруссии нет информации о задержании представителей КС оппозиции
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что не располагает информацией о задержании троих представителей Координационного совета... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:17
2020-09-07T12:17
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что не располагает информацией о задержании троих представителей Координационного совета (КС) оппозиции, включая Марию Колесникову."Информацией о задержании всех троих не располагаем, пока такой информации нет", - сказала Чемоданова.В понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три его представителя не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума Координационного совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576866165.html
https://ria.ru/20200907/minsk-1576865814.html
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мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В МВД Белоруссии нет информации о задержании представителей КС оппозиции

12:17 07.09.2020
498
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что не располагает информацией о задержании троих представителей Координационного совета (КС) оппозиции, включая Марию Колесникову.
"Информацией о задержании всех троих не располагаем, пока такой информации нет", - сказала Чемоданова.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 12:02Протесты в Белоруссии
В КС белорусской оппозиции заявили о пропаже трех своих представителей
В понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три его представителя не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума Координационного совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 11:59Протесты в Белоруссии
У минской милиции нет информации о задержании членов КС оппозиции
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МВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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У минской милиции нет информации о задержании членов КС оппозиции
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