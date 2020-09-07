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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/minsk-1576865814.html
У минской милиции нет информации о задержании членов КС оппозиции
Минская милиция не имеет информации о задержании представителей Координационного совета белорусской оппозиции, включая Марию Колесникову, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:59
2020-09-07T12:10
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Минская милиция не имеет информации о задержании представителей Координационного совета белорусской оппозиции, включая Марию Колесникову, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак ранее сообщил РИА Новости, что получил от сторонников информацию о задержании Колесниковой - одного из лидеров оппозиции. В пресс-службе совета заявили, что три его представителя не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском."У меня такой информации нет", - сказала она, отвечая на вопрос о том, задерживались ли представители Координационного совета белорусской оппозиции Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576866165.html
https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576860919.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

У минской милиции нет информации о задержании членов КС оппозиции

11:59 07.09.2020 (обновлено: 12:10 07.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске. Архивное фото
МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Минская милиция не имеет информации о задержании представителей Координационного совета белорусской оппозиции, включая Марию Колесникову, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак ранее сообщил РИА Новости, что получил от сторонников информацию о задержании Колесниковой - одного из лидеров оппозиции. В пресс-службе совета заявили, что три его представителя не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 12:02Протесты в Белоруссии
В КС белорусской оппозиции заявили о пропаже трех своих представителей
"У меня такой информации нет", - сказала она, отвечая на вопрос о том, задерживались ли представители Координационного совета белорусской оппозиции Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Несанкционированная акция оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 10:43Протесты в Белоруссии
В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали 633 человека
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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