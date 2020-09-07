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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T00:29
2020-09-07T00:29
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.Соответствующий документ еще в июне подписал президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. Ранее соответствующие изменения были внесены в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".С этого дня в качестве принимающей стороны может выступать иностранец или человек без гражданства, имеющий в собственности жилое помещение в России и предоставивший в соответствии с российским законодательством это жилье для фактического проживания иностранцу или лицу без гражданства.Кроме того, закон освобождает от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней со дня прибытия, иностранцев-участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.
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россия, общество

Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

00:29 07.09.2020
22071
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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Квартира. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
Соответствующий документ еще в июне подписал президент России Владимир Путин. Ранее соответствующие изменения были внесены в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".
С этого дня в качестве принимающей стороны может выступать иностранец или человек без гражданства, имеющий в собственности жилое помещение в России и предоставивший в соответствии с российским законодательством это жилье для фактического проживания иностранцу или лицу без гражданства.
Кроме того, закон освобождает от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней со дня прибытия, иностранцев-участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
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