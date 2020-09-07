https://ria.ru/20200907/marokko-1576873700.html

Еще одна страна начинает принимать иностранных туристов

Национальная авиакомпания Марокко официально объявила о начале допуска в страну иностранцев из всех государств, гражданам которых не требуется виза, в том числе РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:35

2020-09-07T14:35

2020-09-07T14:35

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Национальная авиакомпания Марокко официально объявила о начале допуска в страну иностранцев из всех государств, гражданам которых не требуется виза, в том числе россиян, при наличии у них брони отеля или приглашения от марокканской компании, <a href="https://www.tourdom.ru/news/v-marokko-rasskazali-pri-kakikh-usloviyakh-rossiyane-mogut-priekhat-v-stranu.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. По информации местных СМИ, туристы и бизнес-путешественники смогут въезжать в Марокко с 10 сентября. На эту дату запланирован конец действия режима чрезвычайного положения. Таким образом, россияне уже в ближайшее время получат возможность посетить эту арабскую страну, но только транзитом через другие, открытые для полетов аэропорты. Это, по словам экспертов, недешево. Так, 12 сентября рейс из столицы Турции в Марракеш обойдется в 28 966 рублей в экономе и 117 555 рублей в бизнес-классе. К этому нужно добавить стоимость перелета из Москвы в Стамбул, которая на эту дату составляет от 23 918 рублей. При этом перспективы возобновления прямых перелетов из России в Марокко неясны. Это направление, по данным многочисленных экспертов и источников, близких к правительству, пока не фигурирует в списке приоритетных.

https://ria.ru/20200111/1563263076.html

марокко

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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