https://ria.ru/20200907/marokko-1576873700.html
Еще одна страна начинает принимать иностранных туристов
Национальная авиакомпания Марокко официально объявила о начале допуска в страну иностранцев из всех государств, гражданам которых не требуется виза, в том числе РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:35
2020-09-07T14:35
2020-09-07T14:35
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туристы
новости - туризм
марокко
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Национальная авиакомпания Марокко официально объявила о начале допуска в страну иностранцев из всех государств, гражданам которых не требуется виза, в том числе россиян, при наличии у них брони отеля или приглашения от марокканской компании, <a href="https://www.tourdom.ru/news/v-marokko-rasskazali-pri-kakikh-usloviyakh-rossiyane-mogut-priekhat-v-stranu.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. По информации местных СМИ, туристы и бизнес-путешественники смогут въезжать в Марокко с 10 сентября. На эту дату запланирован конец действия режима чрезвычайного положения. Таким образом, россияне уже в ближайшее время получат возможность посетить эту арабскую страну, но только транзитом через другие, открытые для полетов аэропорты. Это, по словам экспертов, недешево. Так, 12 сентября рейс из столицы Турции в Марракеш обойдется в 28 966 рублей в экономе и 117 555 рублей в бизнес-классе. К этому нужно добавить стоимость перелета из Москвы в Стамбул, которая на эту дату составляет от 23 918 рублей. При этом перспективы возобновления прямых перелетов из России в Марокко неясны. Это направление, по данным многочисленных экспертов и источников, близких к правительству, пока не фигурирует в списке приоритетных.
https://ria.ru/20200111/1563263076.html
марокко
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, марокко
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
Национальная авиакомпания Марокко официально объявила о начале допуска в страну иностранцев из всех государств, гражданам которых не требуется виза, в том числе россиян, при наличии у них брони отеля или приглашения от марокканской компании, сообщает
TourDom.ru.
Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. По информации местных СМИ, туристы и бизнес-путешественники смогут въезжать в Марокко с 10 сентября. На эту дату запланирован конец действия режима чрезвычайного положения.
Таким образом, россияне уже в ближайшее время получат возможность посетить эту арабскую страну, но только транзитом через другие, открытые для полетов аэропорты. Это, по словам экспертов, недешево.
Так, 12 сентября рейс из столицы Турции в Марракеш обойдется в 28 966 рублей в экономе и 117 555 рублей в бизнес-классе. К этому нужно добавить стоимость перелета из Москвы в Стамбул, которая на эту дату составляет от 23 918 рублей.
При этом перспективы возобновления прямых перелетов из России в Марокко неясны. Это направление, по данным многочисленных экспертов и источников, близких к правительству, пока не фигурирует в списке приоритетных.