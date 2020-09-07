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https://ria.ru/20200907/lukashenko-1576863447.html
Лукашенко заявил о недостатках в системе госуправления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "политические дрязги и неурядицы" в период до и после выборов вскрыли ряд недостатков в разных системах... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:28
2020-09-07T11:59
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что "политические дрязги и неурядицы" в период до и после выборов вскрыли ряд недостатков в разных системах управления, органах власти.Как передает <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко в понедельник принял с докладом председателя Следственного комитета республики Ивана Носкевича. Глава государства, в частности, попросил его доложить, как складывается ситуация в Белоруссии с точки зрения раскрытия преступлений, особое внимание он обратил на расследование уголовных дел, которые имели общественный резонанс и сейчас находятся на контроле у президента."Скрывать нечего, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти. Что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета? Какие уроки нам необходимо из этого извлечь?" - поинтересовался Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200905/lukashenko-1576820217.html
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576675176.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о недостатках в системе госуправления

11:28 07.09.2020 (обновлено: 11:59 07.09.2020)
1638
© REUTERS / BelTA / Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "политические дрязги и неурядицы" в период до и после выборов вскрыли ряд недостатков в разных системах управления, органах власти.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в понедельник принял с докладом председателя Следственного комитета республики Ивана Носкевича. Глава государства, в частности, попросил его доложить, как складывается ситуация в Белоруссии с точки зрения раскрытия преступлений, особое внимание он обратил на расследование уголовных дел, которые имели общественный резонанс и сейчас находятся на контроле у президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 15:09
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии
"Скрывать нечего, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти. Что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета? Какие уроки нам необходимо из этого извлечь?" - поинтересовался Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:57Протесты в Белоруссии
Лукашенко не считает ситуацию в Белоруссии сложной
20410012
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