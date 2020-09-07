Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/linkyavichyus-1576898225.html
Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не может называться русофобом, так как он говорит по-русски и может думать на этом языке, предположив, что это даже РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T19:12
2020-09-07T19:12
россия
линас линкявичюс
сергей лавров
мид литвы
литва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/106557/43/1065574321_0:66:2000:1191_1400x0_80_0_0_39af5ffdc1762ac3316f24685ae496fd.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> заявил, что не может называться русофобом, так как он говорит по-русски и может думать на этом языке, предположив, что это даже "опаснее, чем говорить"."Критикам я говорю, что не могу называться русофобом, поскольку говорю по-русски. Когда-то (главе МИД РФ) <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергею Лаврову</a>, когда разговаривали, сказал, что могу и думать по-русски, если нужно. Что еще опаснее, наверное, чем только говорить", - заявил Линкявичюс в интервью литовскому новостному порталу <a href="http://15min.online/" target="_blank" rel="nofollow noopener">15min</a>.Министр добавил, что ему нравится русский язык, который "несколько призабыт", нравится литература, поэзия.
https://ria.ru/20200904/zhirinovskiy-1576792344.html
Конечно, очень трудно представить министра иностранных дел независимой Литвы, говорящим только на литовском языке, на котором говорят максимально 2,5 млн человек. Но знание русского языка никогда ни для кого не была оберегом от русофобства самой высокой кондиции.
16
Его мысли на русском языке: "Если бы не США, поставившее меня в определённую позу, я вообще бы любил Россию". - действительно опасно так думать по русски.
16
17
россия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/106557/43/1065574321_0:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_1fac1821a1314ce3688a811970218358.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, линас линкявичюс, сергей лавров, мид литвы, литва, политика

Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом

19:12 07.09.2020
2335
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не может называться русофобом, так как он говорит по-русски и может думать на этом языке, предположив, что это даже "опаснее, чем говорить".
"Критикам я говорю, что не могу называться русофобом, поскольку говорю по-русски. Когда-то (главе МИД РФ) Сергею Лаврову, когда разговаривали, сказал, что могу и думать по-русски, если нужно. Что еще опаснее, наверное, чем только говорить", - заявил Линкявичюс в интервью литовскому новостному порталу 15min.
Министр добавил, что ему нравится русский язык, который "несколько призабыт", нравится литература, поэзия.
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 17:19Протесты в Белоруссии
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
1011320258
Обсудить 17
РоссияЛинас ЛинкявичюсСергей ЛавровМИД ЛитвыЛитваПолитика
Популярные комментарии
Конечно, очень трудно представить министра иностранных дел независимой Литвы, говорящим только на литовском языке, на котором говорят максимально 2,5 млн человек. Но знание русского языка никогда ни для кого не была оберегом от русофобства самой высокой кондиции.
7 сентября, 19:22
vv.p.neznamov
1400002
Его мысли на русском языке: "Если бы не США, поставившее меня в определённую позу, я вообще бы любил Россию". - действительно опасно так думать по русски.
7 сентября, 19:24
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
1030003
Рекомендуем
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Литва заявила о плане России быстрее присоединить Белоруссию
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Совет оппозиции Белоруссии начал принимать решения через Telegram
Евгений Пригожин
Бизнесмен Пригожин перечислил миллион рублей на лечение Навального
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Российские дипломаты раскрыли подробности вызова посла в МИД Британии
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Здание МИД Великобритании
Российского посла вызвали в МИД Британии из-за Навального
Мария Колесникова
Пресс-секретарь Колесниковой раскрыл подробности ее задержания
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков раскритиковал Охлобыстина за обращение к Путину
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Невеста Хашукджи назвала вынесенный по делу об убийстве приговор фарсом
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
Трамп назвал Болтона придурком из-за слов о письмах Ким Чен Ына
Презентация новой модели TESLA Model X
Россия вошла в топ-25 стран, готовых запустить "зеленый" транспорт
Леонид Рошаль
Рошаль ответил на письмо жены Навального
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
Состояние заболевшего COVID-19 Берлускони улучшилось
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп поддержал остановку "Северного потока — 2"
Президент США Дональд Трамп
Трамп потребовал извинений от Байдена за слова о вакцине от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04В центре Гамалеи признали, что не все получат одинаковую вакцину
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
22:28Российские туристы заразились в Турции коронавирусом
22:25Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального
22:15В Орловской области в ДТП погиб ребенок и двое взрослых
Лента новостейМолния