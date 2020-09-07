https://ria.ru/20200907/linkyavichyus-1576898225.html

Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не может называться русофобом, так как он говорит по-русски и может думать на этом языке, предположив, что это даже РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T19:12

2020-09-07T19:12

2020-09-07T19:12

россия

линас линкявичюс

сергей лавров

мид литвы

литва

политика

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> заявил, что не может называться русофобом, так как он говорит по-русски и может думать на этом языке, предположив, что это даже "опаснее, чем говорить"."Критикам я говорю, что не могу называться русофобом, поскольку говорю по-русски. Когда-то (главе МИД РФ) <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергею Лаврову</a>, когда разговаривали, сказал, что могу и думать по-русски, если нужно. Что еще опаснее, наверное, чем только говорить", - заявил Линкявичюс в интервью литовскому новостному порталу <a href="http://15min.online/" target="_blank" rel="nofollow noopener">15min</a>.Министр добавил, что ему нравится русский язык, который "несколько призабыт", нравится литература, поэзия.

https://ria.ru/20200904/zhirinovskiy-1576792344.html

v.p.neznamov Конечно, очень трудно представить министра иностранных дел независимой Литвы, говорящим только на литовском языке, на котором говорят максимально 2,5 млн человек. Но знание русского языка никогда ни для кого не была оберегом от русофобства самой высокой кондиции. 16

Козьма ПРУТКОВ. Его мысли на русском языке: "Если бы не США, поставившее меня в определённую позу, я вообще бы любил Россию". - действительно опасно так думать по русски. 16

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россия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, линас линкявичюс, сергей лавров, мид литвы, литва, политика